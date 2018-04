Zwei Besuchermagnete in der Region: Das Außenwellenbecken im Hockenheimer Aquadrom (Foto links) zählt zu den größten Deutschlands. Auch ein Strandbereich namens Helgoland kommt bei den Besuchern gut an. Das Bellamar in Schwetzingen verzeichnete seit seiner Wiedereröffnung am 1. Mai bereits 25.000 Besucher. Fotos: zg/Kay Sommer

Zwei Besuchermagnete in der Region: Das Außenwellenbecken im Hockenheimer Aquadrom (Foto links) zählt zu den größten Deutschlands. Auch ein Strandbereich namens Helgoland kommt bei den Besuchern gut an. Das Bellamar in Schwetzingen verzeichnete seit seiner Wiedereröffnung am 1. Mai bereits 25.000 Besucher. Fotos: zg/Kay Sommer

Von Harald Berlinghof

Schwetzingen/Hockenheim. Es ist ein Jauchzen und Plantschen. Draußen ist Schwimmbadwetter und die Schwimmbäder der Region melden Rekordbesucherzahlen. Auch in Schwetzingen und Hockenheim. Erst gut einen Monat ist es her, dass das Schwetzinger Bellamar nach langer Umbaupause zum 1. Mai wieder eröffnet wurde. Acht Millionen Euro hatten die beiden Nachbarkommunen Oftersheim und Schwetzingen in die Rundumsanierung investiert. Die Spargelstadt zwei Drittel, das kleinere Oftersheim ein Drittel. Und in diesem kurzen Zeitraum seit Anfang Mai kamen inzwischen 25.000 Besucher in die Anlage, die aus Hallen-Freizeitbad und Freibad besteht. Das mit Temperaturen oberhalb von 30 Grad Celsius gesegnete Pfingstwochenende brachte alleine 13500 Besucher in die kühlen Fluten, wie der neue Geschäftsführer der Stadtwerke Schwetzingen Dieter Scholl erklärt.

Auch das Hockenheimer Aquadrom knackte am Pfingstmontag den eigenen Besucherrekord. 4750 Gäste fanden an diesem Tag den Weg ins Aquadrom. Der bisherige Rekord lag bei 4368 Gästen und stammte aus dem August 2003. Beide Bäder, Aquadrom und Bellamar, profitieren davon, dass sie sowohl im Freibadbereich als auch im Hallen-Spaßbadbereich attraktive Angebote aufzuweisen haben. In Hockenheim ist es das Außenwellenbecken, das zu den größten Deutschlands zählt, und ein Sandstrandbereich mit Namen Helgoland. In Schwetzingen ist es der ausgedehnte und intensiv frequentierte Eltern-Kind-Bereich mit einem Matsch-Spielbereich für die Kleinsten.

In Schwetzingen wurde das Bellamar intensiv saniert, energetisch auf den neuesten Stand gebracht und auch optisch modernisiert. Eine neue verlängerte Rutsche, ein kreisrundes Strömungs- und Wellenbecken aber auch die nach wie vor beibehaltenen Sport-Schwimmbecken locken Menschen jeden Alters in das Bad.

Mit der neuen Kombikarte für Freibad und Hallenbad sind alle Attraktionen für jeden Besucher zugänglich. Dadurch wird der Besuch für das Freibad im Vergleich zu den Preisen vor der Eröffnung teurer. "Daran gab es ab und zu Kritik", so Scholl. Aber man habe mit dem Hinweis auf die Familienkarte und andere Rabattmöglichkeiten die Besucher überzeugen können.

Auch die neue Gastronomie im Bellamar wird gut angenommen, so Scholl. Aber dass das Restaurant Verlan mit seinem Biergarten auch besucht werden kann, ohne dass man ein Bellamarticket lösen muss, soll noch stärker bekannt gemacht werden.