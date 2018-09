Von Anna Becker

Schwetzingen. Der kleine Luca stürmte allen voran. Große Regenpfützen, ein prächtiger Hofhund und dazu noch die Aussicht, gleich mit Mama Anja und Papa Florian diese prächtigen Sandhügel nach Schätzen zu untersuchen, beflügelten den dreijährigen Schwetzinger auf dem Weg vom Hof der Familie Renkert hin zu deren Spargelacker.

"Hat jeder einen Korb und Handschuhe?" - Landwirt Ulrich Renkert blickte an diesem Nachmittag in die Runde der Neugierigen, die sich auf seinem Hof versammelt hatten und sich nun auf den Weg machten, den ersten Spargel im Schweiße ihres Angesichtes zu ernten. "Stechen", korrigierte Ulrich Renkert gerne seine neuen Landarbeiter und deutete auf die langen Sandhügel, die sich in der Sonne zu räkeln schienen. "Los geht's", rief er noch, doch Klein-Luca war längst über alle Berge und voller Eifer. Doch wo sind sie denn, diese Spargel, die Mama zurzeit mindestens einmal pro Woche zubereitet? "Mit Sauce Hollandaise und Pfannkuchen", verriet die Schwetzingerin im Vorüberlaufen - gute badische Tradition eben!

Ulrich Renkert schärfte unterdessen Papa Florians Auge für die Stellen, an denen der Spargel zu finden ist. Kleine Risse im glatt gestrichenen Sand verraten, dass es hier etwas zu holen gibt. Melanie (5) und Miriam (8) hatten den Dreh schnell raus und so war klar, dass bei Familie Beck an diesem Tag garantiert eine ordentliche Portion Spargel auf den Tisch kommen würde - auch ohne die Hilfe von Luca, der voller Stolz auf die Körbe seiner Schwestern deutete und strahlte: "Ich mag Spargel!"

Die weißen Stangen haben es auch Ortrud und Gerhard Adler-Kaes angetan, die sich eigens aus dem 60 Kilometer entfernten Leingarten auf den Weg in den Schwetzinger Allmendsand aufgemacht hatten. Ihre Motivation wurde dabei unterstützt von der Tatsache, dass sie den dritten Preis bei einem Preisausschreiben der Schwetzinger Touristinformation gewonnen hatten. "Spargelstechen, das hat uns gefallen", erzählt Ortrud Adler-Kaes. Sie hatten eigentlich die CMT in Stuttgart besucht, um sich über potenzielle Reiseziele zu informieren. Dass sie dieses ausgerechnet in der Kurpfalz finden sollten, freute sie sichtlich und so stachen auch sie im wahrsten Sinne los, um ihr Abendessen selbst zu ernten.

"Man muss sich vor dem Spargel verbeugen", hatte ihnen noch Oma Renkert mit auf den Weg gegeben und spätestens nach einer Stunde wussten alle, die sich zum Spargelstechdiplom - ein Kreativangebot der Touristinformation - angemeldet hatten, dass sie es ernst gemeint hatte. Und auch Ulrich Renkert betonte, dass es kein Zuckerschlecken sei, diese Arbeit rund zwölf Stunden pro Tag hinter sich zu bringen. Eine intensive Zeit, diese Spargelsaison.

Begeistert wurden die Ergebnisse schließlich in Richtung Waage getragen, wo Annette Renkert längst schon mit einem wohlwollenden Blick und erfrischenden Getränken wartete. Und hätte es nicht ausgereicht, das Diplom von einer leibhaftigen Königin, in diesem Falle Spargelkönigin Katharina I., entgegennehmen zu dürfen, so gab es auch noch leckeren Spargelsalat und Spargelsuppe für die Landarbeiter auf Zeit.