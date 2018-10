Von Karin Katzenberger-Ruf

Mannheim. Ob das die richtige Entscheidung ist? Ende 2014 soll das Mentorenprogramm "Big Brothers Big Sisters" (BBBS), das nach amerikanischem Vorbild 2007 in Deutschland Fuß fasste, eingestellt werden. Das Regionalbüro in Mannheim arbeitet nur noch auf Sparflamme; bald soll lediglich noch die Geschäftsstelle von BBBS Deutschland in Stuttgart Ansprechpartner für die Mentoren im Rest der Republik sein. Hintergrund Hintergrund

"Big Brothers Big Sisters" hat seinen Ursprung in den USA. Ein Gerichtsschreiber in New York begann 1904 damit, für den gefährdeten Nachwuchs ältere Betreuer zu suchen. Erste Standards für das Betreuungsprogramm wurden bereits 1922 erarbeitet und stetig weiterentwickelt. Die Idee, Kinder und Jugendlichen aus sozial schwachen Familien einen Mentor oder eine Mentorin zur [+] Lesen Sie mehr Hintergrund

"Big Brothers Big Sisters" hat seinen Ursprung in den USA. Ein Gerichtsschreiber in New York begann 1904 damit, für den gefährdeten Nachwuchs ältere Betreuer zu suchen. Erste Standards für das Betreuungsprogramm wurden bereits 1922 erarbeitet und stetig weiterentwickelt. Die Idee, Kinder und Jugendlichen aus sozial schwachen Familien einen Mentor oder eine Mentorin zur Seite zu stellen, fand seit Mitte der 1990er Jahre auch international "Nachahmer".

2007 eröffnete die gemeinnützige GmbH "Big Brothers Big Sisters Deutschland" in Mannheim ihr erstes Regionalbüro, weitere in Stuttgart, München, Frankfurt, Essen und Hamburg folgten. In der Metropolregion gab es zuletzt 200 "Tandems". kaz

[-] Weniger anzeigen



Idee des Mentorenprogramms ist es, dass Erwachsene mit Kindern und Jugendlichen ein sogenanntes "Tandem" bilden, das zweimal im Monat gemeinsam etwas unternimmt. Die Benckiser-Stiftung Zukunft unterstützte das Programm bisher mit einem siebenstelligen Betrag jährlich. Doch nun hat Christoph Glaser, Vorstandsvorsitzender der Stiftung und zugleich Geschäftsführer von BBBS Deutschland, nachgerechnet und kam zu dem Schluss: Das 2002 ins Leben gerufene Mentorenprogramm "Balu und Du" mit Vereinssitz in Osnabrück arbeitet wesentlich wirtschaftlicher als BBBS und soll deshalb künftig in Genuss der Stiftungsgelder kommen. "Balu und Du" habe inzwischen 4700 "Tandems" in seinen Reihen, BBBS dagegen nur 1600, so Glaser gegenüber der RNZ.

Allerdings richtet sich das Angebot von "Balu und Du" nur an Grundschüler im Alter von bis zu zehn Jahren, während "Big Brothers Big Sisters" auch Jugendliche bis 16 und nach Wunsch bis zur Volljährigkeit begleitetet.

Die Nachricht vom "Aus" traf die BBBS-Regionalbüros und auch die Mentoren überraschend. Diese wollen nun alles tun, um für ihre ehrenamtliche Arbeit ein neue Dachorganisation zu finden. Viele von ihnen aus der hiesigen Region sind nach dem ersten Schock nun in Aufbruchstimmung und planen für Oktober eine Demonstration in Mannheim.

Diese Aktion und weitere werden bei einem Stammtisch in Ludwigshafen vorbereitet, bei dem Mentor Martin Lilleike aus Bad Schönborn regelmäßig zu Gast ist. "Bisher trafen sich dort nur vier bis fünf Aktive, beim letzten Treffen waren es um die 20", verriet er der RNZ. Da scheint also einiges in Bewegung gekommen zu sein, wobei sich die geplanten Aktionen keinesfalls gegen den Verein "Balu und Du" richteten, wie Lilleike versicherte. Die Rechnung von Christoph Glaser ist für ihn allerdings nicht durchsichtig: Bei "Balu" mischten Hochschulen, Studierende und karikative Organisationen mit - was zwar begrüßenswert sei, aber schon wegen der Zielgruppe nicht mit BBBS vergleichbar. Glaser habe anscheinend unterschätzt, mit wie viel "Herzblut" die "Tandems" aus der Region bei der Sache seien.

SAP-"Cleverlinge" bleiben

Lilleike ist selbst Teil eines Tandems in Eppelheim. Sein Schützling ist der neunjährige Baran aus Eppelheim, der ihm erst kürzlich sagte, das könne so weitergehen, bis er 18 sei - und danach bleibe man sowieso in Kontakt. Ein schöner Gedanke - aber "Baran sollte nicht enttäuscht werden", so Lilleike..

Das bevorstehende Aus von "Big Brothers Big Sisters Deutschland" (BBBSD) traf auch die SAP Walldorf aus heitererem Himmel. Das Unternehmen ist seit 2011 nationaler Bildungspartner des Mentorenprogramms und startete daraufhin das Projekt "Cleverlinge". Seither treffen beispielsweise zwei Grundschulklassen aus Heidelberg/Emmertsgrund ihre Mentoren regelmäßig auf dem Firmengelände. "Unsere Beschäftigten sind davon total begeistert", so SAP-Pressesprecherin Gabriele Hartmann. Entsprechend groß sei die Resonanz nach einer Kampagne zur Ausweitung des Projekts gewesen, der Start neuer "Tandems" aber verschoben worden.

"Die Idee gibt hier keiner auf", so Hartmanns Botschaft. Das Unternehmen sei optimistisch, in der Metropolregion neue Partner zu finden. In einer Erklärung heißt es auch, SAP respektiere die Entscheidung der Benckiser-Stiftung, ihr Engagement "neu aufzustellen".