Rhein-Neckar. (har) Die kalte Jahreszeit kann kommen. Zumindest fühlt sich der Winterdienst für die kommenden Monate gut gerüstet. "Die Salzlager sind in den vergangenen Wochen wieder komplett aufgefüllt worden", sagt Matthias Fuchs, Leiter des Straßenbauamtes im Rhein-Neckar-Kreis. Seine Behörde ist für das Räumen und Streuen der Straßen im Kreis zuständig.

Rund 7000 Tonnen Trockensalz und etwa 265 Tonnen Sole befänden sich in den Lagern. Die Kosten für eine Tonne Trockensalz belaufen sich auf rund 78 Euro, die Sole kostet rund 138 Euro pro Tonne. Auch der Nachschub ist durch entsprechende Verträge mit den Lieferanten gesichert. "Dank einer gemeinsamen Ausschreibung des Landes und verschiedener Landkreise konnte in der jüngsten Vergangenheit vermieden werden, dass es auch bei längeren flächendeckenden Einsätzen zu Lieferengpässen kommt", ergänzt Matthias Knörzer, Betriebsdienstleiter der Straßenmeistereien des Rhein-Neckar-Kreises in Wiesloch mit Stützpunkt Weinheim und Neckarbischofsheim mit Stützpunkt Eberbach.

Die 75 Mitarbeiter der beiden Straßenmeistereien sind für ein Straßennetz von insgesamt 860 Kilometer zuständig - davon sind 194 Kilometer Bundes-, 331 Kilometer Landes- und 335 Kilometer Kreisstraßen. Zuständig sind die Mitarbeiter grundsätzlich "nur" für die überörtlichen Verkehrswege. Klassifizierte Ortsdurchfahrten werden aber auch von den Straßenmeistereien von Schnee und Eis geräumt, wohingegen für Straßen und Wege innerhalb geschlossener Ortslagen die Städte und Gemeinden Verantwortung tragen. Der Winterdienst in den Kommunen ist durch eine örtliche Satzung geregelt. Darin sind auch die Räum- und Streupflichten der Bürger für die Gehwege festgelegt.

Die Strecken werden von insgesamt acht Winterdienststützpunkten aus betreut. Neben den elf Fahrzeugen der Straßenmeistereien - drei Laster, sieben Unimogs und ein Kleingeräteträger für Rad- und Gehwege - sind auch 17 Fremdfahrzeuge unter Vertrag, die bei Bedarf eingesetzt werden. Rein rechtlich geht es um die Befahrbarkeit von Straßen werktags zwischen 6 und 22 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen zwischen 7 und 22 Uhr. Der Begriff Befahrbarkeit schließt ein, dass mit Behinderungen durch Schneereste oder je nach Einsatzdauer des Winterdienstes stellenweise auch mit einer geschlossenen Schneedecke gerechnet werden muss. "Auch gilt, dass selbst nach Streueinsätzen stellenweise Glätte nicht ausgeschlossen werden kann", erläutert Knörzer.

In der Regel beginnen die Winterdiensteinsätze ab 3 Uhr morgens. Dabei werden die Mitarbeiter des Betriebsdienstes in Schichten eingeteilt; sie können aber auch außerhalb der Arbeitszeiten im Einsatzfall alarmiert werden. Für die Fahrzeuge existieren ebenfalls Räum- und Streupläne. In diesen Plänen ist jedem Fahrzeug ein Streckenabschnitt zugeordnet. Diese Planungen sollen gewährleisten, dass zu Beginn des Berufsverkehrs die großen Verkehrsadern weitestgehend geräumt und auch gestreut sind.

Richtige Probleme gibt es nach Erfahrungen der Straßenmeistereien vor allem dann, wenn Schneefall und Eisglätte parallel zur morgendlichen Hauptverkehrszeit einsetzen. Für Salz, Sole und die eingesetzten Fremdfahrzeuge sowie das gesamte Personal der Straßenmeistereien sind im vergangenen Winter rund 2,6 Millionen Euro angefallen.