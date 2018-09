In der Jugenstilanlage am Friedrichsplatz wird eine riesige Bühne aufgebaut. Hier treten am Samstag Mia und am Pfingssonntag die Söhne Mannheims auf. Foto: vaf



Von Heike Warlich-Zink

"Jetzt wird's ernst. Die Festmeile nimmt Gestalt an", so Rainer Brechtken, Präsident des Deutschen Turner-Bundes (DTB) gestern beim direkten Blick auf die vielen Transportfahrzeuge und die Aufbauarbeiten rund um den Wasserturm. Friedrichsplatz und Augustaanlage sind neben dem Turnfestplatz auf dem Maimarktgelände in Mannheim die zentralen Veranstaltungsorte des Internationalen Deutschen Turnfestes. Hier werden sich am Samstag um 18.30 Uhr über 9000 Teilnehmer aus elf Nationen repräsentativ für die 50 000 aktiven Dauerteilnehmer auf einen gut zwei Kilomater langen Festzug begeben.

Die Zuschauer entlang der Augustaá †anlage werden dabei zahlreiche Traditionsfahnen, einige davon 180 Jahre alt, zu sehen bekommen. Die geschichtsträchtigen Vereins-, Verbands- und Gaubanner können während der Turnfestwoche von Sonntag bis Donnerstag zwischen 15 und 19 Uhr sowie freitags von 11 bis 15 Uhr bei freiem Eintritt im Rosengarten in Ruhe betrachtet werden.

Wieder am Wasserturm angekommen, leitet der Umzug um 21.30 Uhr direkt zur großen Eröffnungsfeier über. 28 000 Menschen können das Programm aus Show, Licht, Musik und Akrobatik von der Tribüne aus sehen. Um die Jugendstilanlage herum finden noch einmal 32 000 Zuschauer Platz. Auch die Metropolregion Rhein-Neckar will sich im Rahmen der Eröffnungsshow auf originelle Art und Weise präsentieren. "Schließlich ist es eine Besonderheit, dass eine ganze Region gemeinsam am Werk ist", so Sportbürgermeister Lothar Quast. Das allabendliche Rahmenprogramm am Wasserturm mit zahlreichen Music-Acts mit bekannten Namen wie MIA., The Busters oder den Söhnen Mannheims kann sich sehen lassen. Ebenso wie die kleineren Bühnen entlang der Festmeile, auf denen neben Musik tagsüber zahlreiche Mitmachaktionen angeboten werden.

Kulinarische Köstlichkeiten gibt es unter anderem im Pfälzer Weindorf. Die MVV Energie AG präsentiert als einer der vier Hauptpartner die Festmeile und lädt dort in die Relax-Lounge mit wohltuender Massage und Cocktail ein.

Weil ein Turnfest anders als die meisten sportlichen Großereignisse keinen überwiegend passiven Zuschau-Charakter hat, soll die Bevölkerung gemäß dem Turnfestmotto "Leben in Bewegung" zu sportlicher Betätigung und zum Ausprobieren inspiriert werden. "Dieser Aspekt ist neben den sportlichen Wettbewerben das zweite tragende Element", so Brechtken. Zu diesen Angeboten zählt unter anderem der Turnfest-Mitmach-Pin, der an verschiedenen Stationen wie dem Turnfspiel-Parcours auf dem Turnfestplatz (Sonntag bis Freitag 10 bis 19 Uhr), beim Handstand-TÜV (Turnfestplatz und Festmeile) oder beim Orientierungswandern im Luisenpark (Sonntag bis Freitag zwischen 10 und 20 Uhr) erworben werden kann.

Was den Kartenverkauf für Galas und kostenpflichtige Wettbewerbe angeht, sind die Organisatoren zufrieden, wenngleich es noch Tickets gibt. Dazu gehören auch zwei Shows in der SAP Arena: die Japanese Gymnastic und Culture Night am 21. Mai sowie das National Danish Performance Team am 23. Mai, jeweils um 20 Uhr.