Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Die Wellen schlagen hoch. Gefühlte Atlantikwellen rollen im kreisrunden Wellen- und Strömungsbecken des "neuen Bellamar" herum und schaukeln sich gegenseitig hoch. Im Beisein von Oberbürgermeister René Pöltl, Oftersheims Bürgermeister Helmut Baust und zahlreichen Gemeinderäten aus beiden Gemeinden wollen es die Verantwortlichen für das Bellamar einmal so richtig krachen lassen und haben "Stufe 2" im nur 1,30 Meter tiefen Wellenbecken angeordnet. "Das machen wir im Normalbetrieb aber nicht", betont Noch-Stadtwerke-Chef Peter Mülbaier, der zum 1. Juli zur Abfallverwertung Rhein-Neckar AVR wechseln wird. "Da reicht in der Regel Stufe 1 für ausreichend Badespaß."

Die Sanierungs- und auch die Betriebskosten inklusive des auch in Zukunft unvermeidlichen Defizits teilen sich Oftersheim und Schwetzingen. Das kleinere Oftersheim ist mit einem Drittel der Kosten dabei, die Große Kreisstadt Schwetzingen mit zwei Dritteln.

Das neue Wellenbecken, das jede Stunde für 15 Minuten zur attraktiven Spaßwelle des Freizeitbades wird, ist nur eine der neuen Attraktionen und kundenfreundlichen Verbesserungen des Bellamar. Die restlichen 45 Minuten wird es übrigens zu einem Strömungsbecken. Kräftige Pumpen versetzen das Wasser im runden Becken in eine kreisende Bewegung, sodass Schwimmer und Planscher gleichermaßen ihren Spaß haben werden. Auch die neue 28-Meter-Rutsche ist Teil des gewachsenen Spaßfaktors im Bellamar.

Am gestrigen 1. Mai öffnete das für etwa acht Millionen Euro rundum sanierte Bad seine Pforten. Angesichts des Wetters konnte das ebenfalls sanierte Freibad freilich nicht mit dem Hallenbad an Attraktivität mithalten. Doch das neue Tarifsystem - einfacher und verständlicher, wie die Verantwortlichen betonen - bietet eine Allwetterkarte, mit der wahlweise Freibad oder Hallenbad oder beides genutzt werden können.

"Ein Super-Bad", "toll", "das ist ja irre". Die Freude über das sanierte Bad suchte sich bei der Erstbegehung begriffliche Superlative. Es beginnt mit der Neugestaltung der Umkleideräume mit über 700 Schließfächern und Spinden in Grün- und Türkistönen. Die bruchsicheren Glastüren blitzen und blinken. Im Bad selbst ist die Architektur mit der schönen Dachkuppel erhalten geblieben, unzählige LED-Beleuchtungskörper tauchen die Schwimmhalle und die Becken jedoch jetzt in wechselnde Farbspiele.

Im Eltern-Kind-Bereich regnet es in wohliger Wassertemperatur aus künstlichen Wolken. Die neue Saunalandschaft mit Sternenhimmel in der Bio-Sauna und einem tiefblauen Mitternachtshimmel in der "Classic-Sauna" wurde komplett mit neuen Holzbelägen ausgestattet. Eine Panorama-Außensauna und ein Sauna-Garten sollen für abwechslungsreiche Wellness-Behaglichkeit sorgen.

Die beiden Alt-Bürgermeister Kurt Waibel aus Schwetzingen und Siegwald Kehder aus Oftersheim hatten 1980 gemeinsam den ersten Spatenstich für das Bellamar gesetzt. Kostenvolumen: 16,5 Millionen Mark. Rund 30 Jahre später wurden zwischen 2011 und gestern umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um das Bad zu ertüchtigen. Mit der neuen Ausrichtung - auch einer energetischen Sanierung - ist das Bad nach Ansicht der Verantwortlichen jetzt am Puls der Zeit und braucht sich vor keinem Bad in der Nachbarschaft zu verstecken.