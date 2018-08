So könnte es aussehen: Schilder an Autobahnen weisen auf die Metropolregion hin. Doch die Landesregierung ist dagegen. Foto: BK

Von Peter Wiest

Sinsheim. So viel Ignoranz und Bürgerferne kann einer wie Helmut Beck einfach nicht fassen. Und dass ausgerechnet auch die grün-rote Landesregierung dabei anscheinend nicht abweicht von der Linie ihrer Vorgänger, macht es für den gestandenen Sozialdemokraten, ehemaligen Sinsheimer Bürgermeister und amtierenden Geschäftsführer der SPD-Fraktion in der Verbandsversammlung des Verbands Rhein-Neckar doppelt schlimm - zumal es sich ja letztlich um eine ganz einfache Angelegenheit handelt.

Seit langem schon macht sich Helmut Beck dafür stark, dass an den Autobahnen in der Region Hinweisschilder mit der Aufschrift "Metropolregion Rhein-Neckar" angebracht werden - ähnlich wie Schilder, die auf touristische Attraktionen wie etwa das Heidelberger Schloss hinweisen. Davon würde letztlich die gesamte Region profitieren, ist Beck überzeugt. Und ein besonderer Aufwand wäre auch nicht damit verbunden: Es genüge schließlich, in "nachvollziehbaren und begründeten Fällen", wie er es ausdrückt, an einigen bereits vorhandenen touristischen Hinweisschildern ein Zusatzschild anzubringen.

Das allerdings scheint aus nicht nur für Beck nicht nachvollziehbaren Gründen bisher und auch bis auf weiteres partout nicht möglich zu sein. Deshalb hat er jetzt an den Grünen Verkehrsminister Winfried Hermann geschrieben - als letzten Hoffnungsträger für sein Anliegen sozusagen. In dem Schreiben weist Beck darauf hin, dass der Verband Region Rhein-Neckar das Vorhaben "ausnahmslos", also quer durch alle vertretenen Fraktionen, unterstützt. Und nicht nur das: Er erinnert auch daran, dass das Anbringen solcher Schilder in Bayern, Rheinland-Pfalz und Hessen längst erlaubt ist. Nur in Baden-Württemberg bleibt es verboten - mit der Begründung, dass zusätzliche Schilder Verkehrsteilnehmer ablenken und den Schilderwald weiter verdichten würden.

Besonders diese Argumentation bringt Beck auf die Palme. Die Begründung erscheine geradezu absurd vor dem Hintergrund, dass nur an einem ohnehin vorhanden Schild ein relativ kleines Zusatzschild angebracht werde, schreibt er an den Verkehrsminister. Und außerdem werde hier offenbar mit zweierlei Maß gemessen: Schließlich sei zunehmend festzustellen, dass selbst an den offiziellen Hinweisschildern an Autobahnen Reklameschilder wie McDonald's, Mövenpick, Segafredo, Burger King oder Lavazza angebracht würden. Dies mache die ablehnende Haltung des Ministeriums gegenüber "Metropolregion"-Hinweisschildern "nicht mehr nachvollziehbar".

Persönlich will Helmut Beck übrigens nicht mehr weiter kämpfen für die Angelegenheit, schreibt er an den Verkehrsminister. Dafür sitzt der Frust mittlerweile offenbar doch zu tief. Allerdings wolle er Winfried Hermann mit seinem Schreiben "sehr deutlich darauf aufmerksam machen, dass ich mir gerade von einer grün-roten Landesregierung mehr Offenheit und weniger Bürokratie bei der Behandlung von Vorschlägen aus der Bevölkerung erhofft habe". Auch dies würde dazu beitragen, der zunehmenden Politikverdrossenheit entgegenzuwirken, ist Helmut Beck überzeugt.