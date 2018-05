Von Alexander Albrecht

Mannheim/Stuttgart. Wenn es um dienstliche Erfolge, Erfahrung oder Vor-Ort-Kompetenz geht - dann führe an ihm kein Weg vorbei. Sagt Dieter Schäfer selbstbewusst. Deshalb sieht er es als schreiende Ungerechtigkeit an, dass ihn das baden-württembergische Innenministerium nicht zum Leiter der Verkehrspolizeidirektion im Mannheimer Polizeipräsidium ernennen will. Dabei besetzt Schäfer den Spitzenposten schon seit 1. Januar 2014 - allerdings kommissarisch. Das Innenministerium gab einem Bewerber aus dem eigenen Haus den Vorzug. Schäfer zog deswegen vor das Karlsruher Verwaltungsgericht. Und bekam Recht.

Der 59-Jährige sieht sich als Opfer eines kaltherzigen "Systems Polizei". Ein System, das nicht die Eignung oder Leistung eines Bewerbers belohne, sondern Konformismus. "Und der ist mir fremd", sagt Schäfer. Elf Jahre lang führte er die Verkehrspolizei im Mannheimer Präsidium, bis dieses nach der vor drei Jahren in Kraft getretenen Polizeireform auch für Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis zuständig wurde. Schäfer ernannte man zum Leiter des Heidelberger Verkehrskommissariats. Die Dienststelle ist wie das mit Autobahnangelegenheiten vertraute Verkehrskommissariat Walldorf der Verkehrspolizeidirektion in Mannheim mit ihren mehr als 300 Beamten zugeordnet.

Als das Innenministerium einen anderen Bewerber an die mit A 16 vergütete Spitze der Direktion setzen wollte, legte Schäfer Beschwerde beim Verwaltungsgericht ein. Die Richter stoppten Anfang letzten Jahres die Stellenbesetzung. Sie bemängelten, dass das Ministerium in der Beurteilung des Heidelbergers einen Zeitraum von 19 Monaten überhaupt nicht würdigte.

Eine entsprechende Korrektur könne (!) zu einem anderen Ergebnis führen. Was die Kammer nicht bewertete, aber Schäfer ebenso ärgerte: Detlef Werner, Inspekteur der Polizei und ranghöchster Polizeivollzugsbeamter im Land, soll vor der Personalentscheidung ein zu Ungunsten Schäfers ausgefallenes "Notendiktat" an den Vorbeurteiler, den Mannheimer Polizeipräsidenten Thomas Köber, verfügt haben. "Die beste Note ist eine 5,0. Ich erhielt eine 4,0 und hatte mich gegenüber meiner letzten Regelbeurteilung im Jahr 2011 trotz herausragender Arbeitsergebnisse nur um 0,11 Punkte verbessert", klagt Schäfer. Dabei sei es mit der von ihm lancierten Aktion "plus5" gelungen, die Zahl der Radunfälle in Heidelberg zu senken. Schäfer bekam dafür 2015 vom ehemaligen Innenminister Reinhold Gall sogar einen Preis für "hervorragende Verkehrspräventionsarbeit" verliehen.

Er sieht sich auch als treibende Kraft für die umfassenden Ermittlungen der Behörden hinsichtlich des Korruptionsverfahrens bei Kurzzeitkennzeichen. Und schließlich habe sein Konzept gegen laute PS-Protzer in Mannheim spürbar Wirkung gezeigt. Nach der einstweiligen Verfügung soll der Inspekteur der Polizei, so Schäfers Darstellung, zwar den Beurteilungszeitraum korrigiert haben, nicht jedoch die inhaltlichen Fehler. An der Stellenbesetzung sollte sich nichts ändern. Nach der Hauptverhandlung entschied das Verwaltungsgericht erneut zugunsten des Heidelbergers. Der ersten Kammer erscheint es "zumindest fraglich", ob der nach wie vor favorisierte Bewerber überhaupt in das Auswahlverfahren mit einbezogen werden durfte.

Es sei "von vornherein und auf absehbare Zeit" gar nicht beabsichtigt gewesen, den Mann in Mannheim einzusetzen - auch einen Posten bei der Landespolizeidirektion Tübingen habe er nie angetreten. Der Grund: Er ist seit 2005 an das Landeskriminalamt abgeordnet, wo er als Leiter eines landesweiten IT-Projekts und eines Stabsbereichs sowie aufgrund seiner Fachkenntnisse unabkömmlich sei.

Sprich: Ein Beamter bekommt die Stelle, ein anderer hat die Arbeit. Oder wie es im Gerichtsbeschluss vom 15. Dezember 2016 heißt: "Die lediglich auf dem Papier stehende Übertragung des Dienstpostens an den als bestgeeignet angesehenen Bewerber dient nicht der optimalen Aufgabenerfüllung, sondern offenbar allein dem Ziel, ihn […] in das zugehörige Statusamt befördern zu können." Das Gericht ordnet ein erneutes Auswahlverfahren unter den bisherigen Kandidaten an, ein Erfolg Schäfers müsse bei einem "rechtsfehlerfreien Verlauf" zumindest "ernsthaft möglich" sein.

Das Innenministerium hat bereits Anfang Januar Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg eingelegt. Was Schäfer nicht wundert. Der Inspekteur der Polizei habe ihm beim letzten Gespräch "mit drohendem Tonfall" prophezeit, dass er, Schäfer, "am Ende gar nichts" habe, wenn er das durchziehe. Polizeipräsident Thomas Köber soll ihm mit den Worten "Die wollen Dich nicht" das "Notendiktat" bestätigt und gesagt haben, gegen das "System" könne man nicht gewinnen. Stattdessen solle er ehrenvoll in Pension gehen. "Mir wurde de facto der Stempel der unerwünschten Person aufgedrückt. Ich wurde wegen meiner Klage als Nestbeschmutzer gebrandmarkt", schimpft Schäfer.

Er rechnet damit, wieder nicht zum Zug zu kommen. "Ich gehe davon aus, dass man mich nicht haben will", sagt Schäfer - und kündigt schon mal an, alle rechtlichen Schritte bis zum Schluss ausschöpfen zu wollen. Für ihn spreche, dass er die Verkehrspolizeidirektion zu einer der erfolgreichsten und effizientesten des Landes geformt habe - obwohl seine Mitarbeiter im Schnitt 50 Jahre alt seien und viele kurz vor der Pension stünden.

"Nach allem, was ich höre, bin ich ein beliebter Vorgesetzter", meint Schäfer. Er sei aber auch "selbstständig" und "kritisch". "Das macht mich offenbar verdächtig und zum Außenseiter", vermutet er. Polizeiintern geriet Schäfer 2012 in die Kritik, als er als Einsatzleiter bei den schweren Ausschreitungen beim Kurdenfestival auf dem Maimarktgelände einen Rückzug auf Distanz befahl. Seine Erfahrungen schrieb er in einem Buch auf, in dem er auch Mängel bei Ausstattung und Taktiken der Beamten nannte. In Stuttgart sollen seine "Handlungsempfehlungen" nicht nur positiv aufgenommen worden sein.

Im März 2019 will Schäfer nach einem Jahr Verlängerung in den Ruhestand gehen. Dazwischen dürfte noch der eine oder andere (juristische) Kampf liegen. "Ich will unbedingt gewinnen", sagt Schäfer.