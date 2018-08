Von Ulrike Cordes

Mannheim/Pforzheim. Es ist einer der größten Justizskandale in der Geschichte: Viereinhalb Jahre verbrachte Harry Wörz unschuldig hinter Gittern. Insgesamt 13 Jahre musste der Bauzeichner aus der Gegend von Pforzheim um die Anerkennung seiner Integrität kämpfen. Man warf ihm vor, am 29. April 1997 seine von ihm getrennt lebende Ehefrau, eine Polizistin, mit einem Schal stranguliert zu haben. Erst 2009 sprach ein Richter des Landgerichts Mannheim Wörz von jeglicher Schuld frei. Rechtskräftig wurde dies durch ein Urteil des Bundesgerichtshofs Karlsruhe im Dezember 2010.

Bis heute wird ein Mann um sein wahres Leben betrogen. Noch immer distanziert sich sein Sohn von ihm; noch immer hat Wörz vom Staat keine vollständige finanzielle Entschädigung erhalten. Einseitige Ermittlungen, die von Anfang an andere als Täter ausschlossen, das Verwechseln von Akten und das Verschwinden von Beweismitteln, Beleidigungen durch Polizisten: Das alles prägte den Leidensweg des 1966 geborenen Mannes, der sich lange kaum zu wehren wusste. Mit einem Themenabend hat sich nun der Südwestrundfunk (SWR) der Sache angenommen: Unter dem Titel "Unter Anklage: Der Fall Harry Wörz" zeigt die ARD am morgigen Mittwoch ab 20.15 Uhr einen erschütternden Spielfilm des Regisseurs Till Endemann, der auch Co-Autor war. Anschließend wird bei "Anne Will" über Justizirrtümer diskutiert.

In der Produktion der Ufa Fiction fesseln Rüdiger Klink ("Das geteilte Glück") als Justizopfer Wörz und der Stuttgarter "Tatort"-Kommissar Felix Klare als dessen engagierter Anwalt Hubert Gorka als ungleiches Männer-Duo. Allen Abgründen zum Trotz siegt am Ende die Wahrheit. SWR-Fernsehdirektor Christoph Hauser schreibt zur Sendung: "Die Stärke des Rechtsstaats sollte sich auch darin beweisen, dass Fehler korrigiert werden können und mit den Opfern dieser Fehler angemessen umgegangen wird." Zu einer entsprechenden gesellschaftlichen Sensibilisierung wollen die Fernsehmacher offensichtlich beitragen. Ausgiebige Recherchen in Gerichts- und Anwaltsakten sowie Gespräche mit dem kooperativen Wörz ergaben das Faktengerüst samt authentischer Dialoge für den Spielfilm.

Eltern und Freunde, die zu Wörz halten, sorgen im Film für das seelische Gegengewicht zu augenscheinlichen Verwerfungen bei Polizei und Gerichten. Aber warum die Hatz auf den Bauzeichner, der am Morgen nach der Tat von einem Riesenaufgebot von Polizisten, Hunden und gezückten Waffen zu Boden gestreckt wurde? Schließlich hatten etwa sowohl der Vater von Wörz' Frau als auch deren damaliger Geliebter zunächst Verdacht erregt. Beide arbeiteten jedoch bei der Polizei: ernsthafte Ermittlungen gegen sie wurden bereits am ersten Tag fallen gelassen. Hackte da vielleicht einfach nur eine Krähe einer anderen keine Augen aus? Oder gab es andere Motive?

Verbittert sagte der arbeitslose Mann, der Kopf und Herz nicht freibekommt von den Schrecken der Vergangenheit, bei einer Pressevorführung des Films in Hamburg über einige ihm bekannte Vertreter der Staatsgewalt: "Für mich ist das Pack, richtiges Pack. Es macht einen traurig."

Info: "Unter Anklage: Der Fall Harry Wörz", Mittwoch, 29. Januar, 20.15 Uhr, ARD. Anschließend Talkshow mit Anne Will über Justizirrtümer.