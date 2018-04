Von Alexander Albrecht

Mannheim. Der Bundespräsident hat nach seiner kurzen Ansprache vor den Journalisten auf einem Podest Platz genommen, strahlt und klatscht rhythmisch in die Hände. Sichtlich angetan ist das Staatsoberhaupt gestern Morgen vom Chor der Neckarschule. Die Viertklässler singen die Schulhymne. Der Refrain könnte auch das Leitmotiv für Gaucks Besuch in Mannheim sein: "Es wird Zeit, dass wir etwas tun; alle für einen, einer für alle; keine Zeit sich auszuruh'n".

Als Bundespräsident hat der 73-Jährige kaum konkrete politische Befugnisse. Einmischen soll er sich, gesellschaftliche Debatten aufgreifen und anstoßen. Genau das tut Gauck in der Quadratestadt. Fünfeinhalb Stunden lang. Er will sich selbst ein Bild machen - über die Zuwanderung von Menschen aus Bulgarien und Rumänien und über die Situation der Sinti und Roma. Mit der Neckarschule in der multikulturellen Neckarstadt hat er sich einen passenden Ort ausgesucht. 331 Schüler besuchen die Bildungseinrichtung, davon haben gerade einmal 58 die deutsche Staatsangehörigkeit.

Man will nicht jammern an der Schule, doch stellt die sprunghaft angestiegene Zahl von Migrantenkindern aus Südosteuropa eine gewaltige Herausforderung dar. Häufig kommen die Kinder mitten im Schuljahr und liegen mit ihrem Wissensstand um Jahre zurück. Oft fehlt den Familien das Geld für Schulranzen, Hefte und Stifte. Die Stadt zahlt den stark betroffenen Schulen in der Neckarstadt und im Jungbusch daher pro bulgarischem oder rumänischem Kind pauschal 300 Euro. Das Geld stammt aus einem Integrationsfonds, mit dem insgesamt 600 000 Euro für Beratung in den Landessprachen und unbürokratische Soforthilfe bereitgestellt werden.

Oberbürgermeister Peter Kurz sagt bei seiner Begrüßung in Richtung Gauck, er habe den Anlass von dessen Besuch so interpretiert, dass in Mannheim nicht nur die Probleme der Zuwanderungswelle deutlich würden, sondern auch, wie man ihnen begegnet. Doch er räumt ein: "Wir haben nicht auf alles eine Antwort."

Mit politischen Forderungen hält sich Kurz zurück, weiß er doch um die eher repräsentative Funktion des Bundespräsidenten. Im Gespräch mit Journalisten ist der OB zuvor deutlicher geworden und hat klar gemacht, dass die Stadt an ihre Grenzen stößt. Kurz verlangt mehr Geld vom Bund, um die Integrationsaufgaben meistern zu können. Und er ärgert sich darüber, dass eben jener Bund das Programm "Soziale Stadt" zusammengestrichen hat, von dem Mannheim von 2009 an mit über 22 Millionen Euro profitierte. Kurz befürchtet in der Zukunft "größte" politische, soziale und volkswirtschaftliche Probleme.

Gauck hat verstanden. Er ruft dazu auf, angesichts der in Deutschland "anschwellenden Diskussion" um die Zuwanderung aus Südosteuropa die Probleme klar zu benennen.

Denn: "Wir helfen uns nicht, wenn wir so tun, als gäbe es keine Schwierigkeiten". Und: "Nur wenn wir so offen und klar sprechen, können wir auch mit denen hadern, kämpfen, sprechen und argumentieren, die Vorurteile befördern." Den Rückfall in alte Klischees will der Bundespräsident verhindern und plädiert für eine integrative und offene Zivilgesellschaft.

"So, ihr Süßen", sagt er den Chorkindern, "ihr habt mich echt überrascht, aber ich muss jetzt weiter". Nicht aber ohne ein dickes Lob: "Ich glaube, das war schon das Beste an dem ganzen Tag." Unter Ausschluss der (Presse-)Öffentlichkeit macht der Bundespräsident einen Abstecher in eine Vorbereitungsklasse und zu Kindern zwischen vier und acht Jahren, die wegen mangelnder Deutschkenntnisse dem normalen Unterricht nicht folgen können. Anschließend steht ein Gespräch mit Vertretern der Stadt und der Schule an.

Hinterher appelliert Gauck an das Land Baden-Württemberg, die von Zuwanderung betroffenen Schulen mit mehr Pädagogen zu versorgen. "Mein Eindruck war: Oh, wir brauchen mehr Lehrkräfte!" Neben Gauck steht Landesintegrationsministerin Bilkay Öney (SPD). Sie begleitet ihn den ganzen Tag und ist Mitglied einer Landesregierung, die bis 2020 rund 11 600 Lehrerstellen einsparen will. Erschrocken hat Gauck, dass es in Mannheim Menschen gebe, die mit der Not der bulgarischen und rumänischen Migranten ein gutes Geschäft machten. Er kritisiert Vermieter, "die sich nicht scheuen, in einem kleinen Raum ein Dutzend oder mehr Matratzen zu legen und dann kräftig abkassieren - inmitten eines Landes mit klaren rechtlichen Strukturen". Und er geißelt Arbeitsverhältnisse, "die wir schlicht und ergreifend nur als Ausbeutung bezeichnen müssen".

Der Tross zieht ein paar Hundert Meter weiter, zur nächsten Station: dem "Community Art Center", vorbei an rund 100 Zuwanderern, die den Präsidenten mit einer Mannheimer, einer bulgarischen und einer europäischen Fahne begrüßen. In dem künstlerischen Stadtteilzentrum sind alle Stühle von Jugendlichen mit Migrationshintergrund besetzt.

Schauspieler Folkert Dücker liest aus dem autobiografischen Stück "Der Zigeunerboxer", das die Geschichte des Sintos Johann Wilhelm "Rukeli" Trollmann erzählt; 1933 deutscher Meister im Boxen, 1942 im KZ umgebracht. Es geht um Schuld, Anderssein und Vorurteile. Im anschließenden Gespräch mit den jungen Leuten schlägt der ehemalige Pfarrer Gauck einen leisen, pastoralen Ton an.

Seine zentrale Botschaft: Deutschland darf kein Land des Vergessens werden. Auf seine Fragen erhält er nur selten eine Antwort, wahrscheinlich hat es etwas mit der Ausstrahlung seines Amtes zu tun. Zum Schluss sagt Gauck: "Ich würde gern noch inoffiziell mit Euch weiterquatschen." Ja, wenn da nicht seine auf die Tube drückenden Mitarbeiter wären. Oder wie der Präsident bedauert: "Ich habe jede Menge Chefs, die mir sagen, dass wir leider keine Zeit mehr haben."

Bei seinem letzten Auftritt am Nachmittag im "Romno Kher", Haus für Kultur, Bildung und Antiziganismusforschung, widmet sich Gauck dann noch einmal den Sinti und Roma. Der Bundespräsident nimmt sich viel Zeit, lässt sich durch die Ausstellung "Typisch Zigeuner?" führen und spricht lange mit den Vertretern der Volksgruppen. Ehe er mit der Dienstlimousine Richtung Flughafen gefahren wird, zieht Gauck eine positive Bilanz seines Aufenthalts: Ein Besuch an der Basis sei immer auch eine Begegnung mit Licht und Schatten. Aber: "Das Besondere in Mannheim ist: Hier gibt es mehr Licht", sagt er.

Gauck verspricht, bei der Zuwanderung am Ball zu bleiben, das Gespräch zu suchen mit "Menschen, die politische Verantwortung tragen", und rechnet mit einer neuen Sensibilität für dieses Thema im neuen Bundestag. Eines ist für den Präsidenten klar: Probleme können "gestaltet" werden. "Es sind keine Probleme, die uns überwältigen."