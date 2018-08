Rhein-Neckar. (sha/zg) Gibt es sie hier oder machen sie einen weiten Bogen um die Rhein-Neckar-Region? Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Regionalverband Rhein-Neckar-Odenwald, sucht jedenfalls derzeit mit Hilfe von sogenannten Lockstöcken in den Rheinauen und im vorderen Odenwald nach Wildkatzen.

Die Aktion ist Teil des bundesweiten Projekts "Rettungsnetz Wildkatze" und soll helfen, Informationen über die Verbreitung der scheuen Tiere sowie die Zerschneidung von Lebensräumen zu sammeln. Die Lockstöcke werden regelmäßig von Ehrenamtlichen des BUND kontrolliert. Hintergrund Hintergrund Die Europäische Wildkatze lebt als reiner Waldbewohner zurückgezogen in Laub- und Mischwäldern. Sie war noch bis ins 20. Jahrhundert fast über den ganzen Kontinent heimisch, ist heute aber eine seltene Art. Der scheue Jäger wurde Opfer des Schwunds an zusammenhängenden Waldgebieten und überlebte nur in wenigen Restrückzugsgebieten. Nach Schätzungen des Bundes für [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Die Europäische Wildkatze lebt als reiner Waldbewohner zurückgezogen in Laub- und Mischwäldern. Sie war noch bis ins 20. Jahrhundert fast über den ganzen Kontinent heimisch, ist heute aber eine seltene Art. Der scheue Jäger wurde Opfer des Schwunds an zusammenhängenden Waldgebieten und überlebte nur in wenigen Restrückzugsgebieten. Nach Schätzungen des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) gibt es derzeit etwa 5000 bis 7000 Wildkatzen in Deutschland, vor allem in der Eifel, im Hunsrück und im Pfälzer Wald. Bei Wildkatzen handelt es sich nicht um verwilderte Haustiere. Die Pirschjäger unterscheiden sich durch ihre genetische Herkunft, sind massiger, haben einen buschigen Schwanz mit dunklen Ringen und meiden die Nähe von Menschen. Ihre Hauptnahrungsquelle sind Mäuse. Die Wildkatze gehört in Deutschland zu den besonders geschützten Arten, die nicht getötet werden dürfen. Ziel von Schutzmaßnahmen und Projekten des BUND ist eine Wiedervernetzung von Wäldern etwa durch Wanderkorridore, um den Wildkatzen mehr Lebensraum zu bieten und einen genetischen Austausch zu ermöglichen. lsw

"Die Zerschneidung der Landschaft durch Straßen, Siedlungen und Ackerflächen stellt viele Tierarten vor kaum überwindbare Hindernisse. Wir wollen herausfinden, ob der Einfluss des Menschen in unserer Region wandernden Arten wie der Wildkatze noch genug Platz lässt", schreibt Gerhard Röhner, Naturschutzbeauftragter des BUND Regionalverbands, in einer Pressemitteilung. "Die gewonnenen Daten helfen uns, Planungen und Bauvorhaben durch fundierte Stellungnahmen zu begleiten."

Bereits im Winter 2012/13 hatte der BUND im Sandsteinodenwald zwischen Buchen und Eberbach nach Wildkatzen gesucht - allerdings vergeblich. Von seiner Lage und Struktur wäre der Odenwald als Lebensraum für Wildkatzen eigentlich hervorragend geeignet, heißt es in der Mitteilung weiter. In den Rheinauen im Landkreis Karlsruhe seien im letzten Winter bereits Wildkatzen nachgewiesen worden. In diesem Jahr solle nun überprüft werden, ob die Tiere auch bis in den Rhein-Neckar-Kreis wandern.

Das Projekt "Rettungsnetz Wildkatze" wurde 2004 vom BUND ins Leben gerufen. Es wurde 2012 von den Vereinten Nationen als offizielles Projekt der UN-Dekade zur biologischen Vielfalt ausgezeichnet. Ziel ist die länderübergreifende Vernetzung von Waldlebensräumen und Wildtierkorridoren in Deutschland und Europa.

"In der Metropolregion verlaufen mehrere Wildtierkorridore von internationaler, nationaler und landesweiter Bedeutung. Dies muss bei Verkehrsplanungen und der Ausweisung von Baugebieten stärker bedacht werden", fordert Gerhard Röhner.

Der BUND arbeitet bei diesem Projekt mit Lockstöcken: Angeraute, circa 50 Zentimeter hohe Stöcke werden in den Waldboden gesteckt und anschließend mit einer Baldriantinktur besprüht. Diese wirkt als Sexuallockstoff anziehend auf die Tiere, die sich an den Stöcken reiben und dabei Haare hinterlassen. Diese werden an das Senckenberginstitut in Frankfurt zur Genomanalyse geschickt. Die gewonnenen Daten fließen in eine bundesweite Datenbank, mit deren Hilfe sich Aussagen über Wanderungen und Verwandtschaftsbeziehungen der Wildkatzen treffen lassen.