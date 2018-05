Von Peter Wiest

Ludwigshafen. Eigentlich steht es noch genau so da wie eh und je: Das BASF-Hochhaus in Ludwigshafen, das als eines der Wahrzeichen der Chemiestadt gilt, ist zwar seit längerer Zeit eingerüstet, aber ansonsten ist von Abriss-Arbeiten derzeit (noch) kaum etwas zu bemerken. Und das wird voraussichtlich auch noch so bleiben bis Ende des Monats - auch wenn die Vorbereitungen für den Abriss des maroden Bauwerks in dessen Inneren bereits seit Wochen laufen und der eigentliche Rückbau seit Anfang dieser Woche hoch offiziell begonnen hat.

"So richtig zu sehen wird's von außen auch vor Ende August nicht all zu viel geben", sagte denn auch eine Unternehmenssprecherin der RNZ. Das liegt daran, dass auch jetzt noch vor dem eigentlichen Abriss im Inneren des Gebäudes viel zu erledigen ist - obwohl das Haus selbst in den zurückliegenden Wochen bereits weitgehend entkernt wurde. Noch nicht entfernt werden konnte allerdings bisher die Aufzugs-Anlage. Und die muss nun mal erst raus, bevor der eigentliche Abriss beginnen kann.

Mit seinen 102 Metern war das Friedrich-Engelhorn-Haus, wie es nach dem BASF-Gründer benannt wurde, bei seiner Fertigstellung im Jahr 1957 das höchste Bürogebäude Deutschlands. Es hat alles in allem 25 Stockwerke: Erdgeschoss, 20 Obergeschosse sowie vier so genannte Turm-Geschosse. Zwar stand das Engelhorn-Hochhaus unter Denkmalschutz, doch es war mit Asbest und PCB (Krebs auslösenden organischen Chlorverbindungen) belastet. Auch war es über die Jahre ziemlich marode und teilweise baufällig geworden: Teile der Fassade drohten abzustürzen, was eine Umzäunung mit einem speziellen Netz erforderlich machte.

Eine Sanierung des Gebäudes hätte einen dreistelligen Millionenbetrag gekostet. Nachdem dieser Betrag amtlich wurde, genehmigten die Stadtverwaltung und die Obere Denkmalschutzbehörde den Abriss.

Nach den derzeitigen Planungen soll der eigentliche Abriss jetzt in der letzten August-Woche beginnen. Dann soll zunächst die so genannte "Muschel", also das dem Hochhaus vorgelagerte muschelartige Gebäude, angerissen werden. Danach wird der Wolkenkratzer sozusagen scheibchenweise Stockwerk für Stockwerk abgetragen. Das Baumaterial wird mit Lkw weggefahren und soll weitgehend recycelt werden; wahrscheinlich wird es dann für andere Bauten auf dem BASF-Gelände wieder verwendet werden, war zu erfahren.

Spätestens bis Ende 2014 soll dann der Abriss komplett bewerkstelligt sein, so die Unternehmens-Sprecherin. Ab 2015 soll dann an der gleichen Stelle ein Neubau errichtet werden. Wie der dann aussehen wird, ist derzeit noch ziemlich unklar: Das wird erst in den kommenden Monaten nach einem Architektenwettbewerb entschieden, der allerdings derzeit noch gar nicht begonnen hat.

Sicher ist allerdings bereits jetzt, dass auch das neue BASF-Hochhaus wieder weitgehend als Büro-Gebäude fungieren wird.