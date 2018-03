Mannheim. (wit) Wer sie bei ihren Stadion-Auftritten in diesem Jahr nicht erleben kann, muss nicht verzichten auf Depeche Mode live: Nachdem für die Stadionshows in Deutschland im Juni und Julio bereits 400 000 Tickets verkauft wurden, hat die Band nun Arena-Konzerte als Zugabe angekündigt. Die gute Nachricht für die Fans in der hiesigen Region: Eines davon findet am 4. Februar 2014 in der Mannheimer SAP Arena statt. Der exklusive Vorverkauf dafür über www.eventim.de beginnt am morgigen Mittwoch um 9 Uhr. Ab Freitag, 12. April, gibt es Tickets bei allen Geschäftsstellen der Rhein-Neckar-Zeitung.