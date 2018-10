Heilbronn/Stuttgart. (lsw) Fünf mutmaßliche Drogendealer, die vor Weihnachten wegen der Überschreitung von Fristen aus der Untersuchungshaft entlassen wurden (wir berichteten), sollen sich vom 19. Februar an vor dem Landgericht Heilbronn verantworten. Ob die Beschuldigten vor Gericht erscheinen, war allerdings zunächst unklar. Das Gericht war gestern nicht zu erreichen.

Das Oberlandesgericht Stuttgart hatte die Haftbefehle aufgehoben, weil es die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts verletzt sah. Demnach müssen Verfahren, bei denen Personen in Untersuchungshaft sitzen, vorrangig bearbeitet werden. Die zuständige Strafkammer des Landgerichts Heilbronn habe dies im konkreten Fall aber wegen Überlastung nicht tun können.Den fünf Tatverdächtigen drohen lange Haftstrafen. Sie sollen im Raum Heilbronn mit Marihuana im Kilogrammbereich gedealt haben.

Das Stuttgarter Justizministerium verteidigte sich in dem Fall. Man habe dem Landgericht im November mit zwei zusätzlichen Richterstellen ausgeholfen, so eine Sprecherin. Laut Ministerium ist der Fall in Heilbronn das dritte Verfahren im Jahr 2013, in dem Haftbefehle aufgehoben wurden. Insgesamt zwölf Personen seien so vorzeitig freigekommen.