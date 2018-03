Von Edith Exner-Goldschmitt

Mannheim. Es geht nicht um die Wurst, sondern um eine Haselnuss und um die seltsamste Herde der Erde. Zumindest bei der Mammutshow "Ice Age Live", die drei Tage lang sprechende Tiere übers Eis der Mannheimer SAP-Arena schlittern ließ. Singende Vierbeiner tanzen auf dem rutschigen Parcours, lümmeln im Bühnenbild herum oder schwingen an Seilen durch die Lüfte.

In echt wirkenden Kostümen jener Helden aus den berühmten Animationsfilmen schaffen es die über 20 Darsteller, eine Brücke zwischen Schlittschuhkunst, Akrobatik und Musik zu schlagen. Und so wird das 90-minütige Spektakel aus der Eiszeit für die meist minderjährigen Zuschauer während der insgesamt sechs Vorstellungen zu einem abwechslungsreichen Spaß. Dekoration, Video-, Licht- und Spezialeffekte lassen zudem eine perfekte Illusion von Felsen, Höhlen und Eisbergen aus grauer Vorzeit entstehen.

Es ist mit Gewissheit die ungewöhnlichste Zusammenrottung von Tieren weltweit: ein tollpatschiges Faultier, ein phlegmatisches Mammut und ein sensibler Säbelzahntiger. Mit dieser Combo, und nicht zuletzt mit Scrat, dem Haselnuss jagenden Urzeiteichhörnchen, begann vor rund elf Jahren die Erfolgsgeschichte des Animationsfilms "Ice Age". Zu Faultier Sid, Manni, dem Mammut, und Säbelzahntiger Diego gesellten sich im Laufe der drei Fortsetzungen noch weitere Charaktere. Ellie, Mannis Frau, deren gemeinsame Tochter Peaches und die beiden wilden Opossum-Brüder Crash und Eddie.

Alle waren in "Ice Age Live" zur Originalmusik mit deutschen Texten zu bewundern. Die Story ist eigentlich Nebensache und rasch erzählt. Das Mammutbaby Peaches wird entführt und Sid, Manni und Co. begeben sich auf die Suche, bestehen viele Abenteuer und retten natürlich die Kleine. Beim spektakulären Finale wird Peaches in einer großen Befreiungsaktion aus den Krallen der bösen Vögel um Chef Shadow befreit.

Spannender als die Geschichte ist die Präsentation. "Animatronic" heißt das Schlüsselwort. Da bewegen Sid und der 3,60 Meter große Manni den Mund, wackeln herum oder rollen lebensecht mit den Augen. Für die Schau müssen über 70 Audiokanäle programmiert werden, eine Arbeit, die gut zwölf Stunden dauert. Zwei Tage sind die Bühnenarbeiter beschäftigt, bis alle Utensilien am rechten Platz liegen und die Akustik stimmt.

Apropos Akustik: Wer an Sid denkt, denkt automatisch an die Stimme von Otto Waalkes und umgekehrt. Waalkes war in allen vier Kinofilmen der Synchronsprecher des tollpatschigen Zuschauerlieblings. Seine Lispel-Interpretation ist so überzeugend, dass sie international zum Vorbild wird. Auch in den Live-Shows spricht Blödelbarde Otto logischerweise das Faultier Sid. Wer sonst?