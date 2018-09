Ein Herz für Kinder: Oberbürgermeister Peter Kurz und Bildungsdezernentin Ulrike Freundlieb bei einem Besuch im neuen Kinderhaus in der August-Kuhn-Straße. Foto: vaf

Von Gaby Booth

Mannheim. Die Stadt Mannheim macht ernst mit der Förderung junger Familien. Das dritte Kindergartenjahr ist ab sofort kostenfrei. Damit setzt die Stadt ein Zeichen als kinderfreundliche Kommune. "Wir möchten die Eltern mit einer Beitragsreduzierung motivieren, ihre Kinder ab dem dritten Lebensjahr in den Kindergarten zu schicken. Dadurch sichern wir eine kontinuierliche Betreuung ihm Rahmen der Mannheimer Bildungskette und ermöglichen eine frühzeitige Unterstützung von Kindern und Jugendlichen," begründet die zuständige Dezernentin Ulrike Freundlieb die Entscheidung.

Die Neuregelung gilt seit dem 1. September in städtischen Kitas und in Einrichtungen der freien Träger. Die Stadt bezuschusst den Kindergartenplatz mit maximal 95 Euro monatlich. Die Kosten für die Verpflegung der Kinder müssen die Eltern allerdings weiterhin selbst bezahlen. Der Gemeinderat hatte die Beitragsfreiheit bereits vor zwei Jahren beschlossen, jetzt wird sie im Rahmen eines ganzheitlichen Konzepts umgesetzt. "Das beitragsfreie dritte Kindergartenjahr ist ein Baustein unserer derzeitigen gesamtstädtischen Anstrengungen, die Kinderbetreuungssituation Schritt für Schritt zu verbessern und mit unseren bildungspolitischen Zielen zu verbinden", so Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb.

Allerdings sind einige Voraussetzungen zu erfüllen: Das Kind muss mit Hauptwohnsitz in Mannheim gemeldet sein. Es muss schon eine Tageseinrichtung für mindestens 24 Monate vor dem letzten Kindergartenjahr besucht haben.

Aushänge an den Schwarzen Brettern der Kindertagesstätten informieren Eltern über die neue Regelung.