Das Lichtbild aus dem Jahr 1826 mit dem Namen «Blick aus dem Fenster in Le Gras» wurde in einem speziellen Konservierungssystem aus dem US-Bundesstaat Texas nach Mannheim transportiert und ist ab dem 9. September im Rahmen der Ausstellung «Die Geburtsstunde der Fotografie» zu sehen. Foto: Uwe Anspach dpa/lsw

Mannheim. Das erste Foto der Welt kehrt nach 50 Jahren vorübergehend nach Europa zurück. Das Bild mit dem Titel «Der Blick aus dem Fenster in Le Gras» wird ab 9. September in den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen zu sehen sein. Die Aufnahme gelang dem Franzosen Joseph Nicéphore Niépce 1826 auf einer Zinnplatte. Für den Kurator der Ausstellung Claude Sui ein einmaliges Stück. «Das ist wie die Mona Lisa oder die Blaue Mauritius», sagte er am Montag bei der Pressevorstellung des Bildes.

«Für Europa ist das eine Sensation, dass die erste Fotografie der Welt nur in Mannheim zu sehen sein wird», so Kurator Sui. Normalerweise befindet sich das Werk Niépces im Harry Ransom Center der Universität Texas und wird nie verliehen. Zehn Jahre setzte sich Sui dafür ein, die Fotografie in Mannheim ausstellen zu dürfen.

1898 in London ausgestellt verlor sich über 50 Jahre lang die Spur der auf einer mit Asphalt beschichteten Zinnplatte erstellten Fotografie. Als Erfinder der Fotografie galt lange Zeit Niépces späterer Partner Daguerre mit einer Aufnahme von 1839. Erst 1952 wurde Niépces Fotografie von dem Sammler Helmut Gernsheim wiederentdeckt. 1961 wurde das Foto zum letzten Mal in Europa ausgestellt. Zwei Jahre später verkaufte Gernsheim seine Sammlung historischer Fotografien an die Universität Texas in den USA. (dpa)