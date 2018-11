Von Stefan Kern

Oftersheim. Es ist nur eine Unterschrift. Und doch scheint es weit mehr zu sein. Ein Bekenntnis zu einer fairen und anständigen Gesellschaft, in der niemand ins gesellschaftliche Abseits gedrängt oder gar herabgesetzt und gedemütigt wird. Mit der gestrigen Unterschrift der Bürgermeister Dr. René Pöltl (Schwetzingen), Dieter Gummer (Hockenheim) und Helmut Baust (Oftersheim) sowie Volkshochschulleiterin Gundula Sprenger und Heiko Birth, Vorsitzender der Lebenshilfe Schwetzingen-Hockenheim, unter die Kooperationsvereinbarung "Inklusion", soll das Gemeinsame von behinderten und nicht behinderten Menschen auf allen gesellschaftlichen Ebenen weiter gestärkt werden.

Vor 50 Jahre machte sich die Lebenshilfe auf den Weg. Zu Beginn noch bemüht, um bessere Betreuung und Förderung, geht es nun mehr um die Inklusion. Ziel, so Sprenger gegenüber der RNZ, sei die anständige Gesellschaft, in der die Gleichwertigkeit aller Individuen als selbstverständlich gelte. Und auf diesem Weg sei man auch schon ein gutes Stück voran gekommen, so Birth vor einigen Wochen im Rahmen der Festlichkeiten zum 50. Geburtstag der Lebenshilfe. Doch angekommen sei man noch lange nicht. In aller Munde ist beispielsweise die Inklusion an den Schulen. In der Umsetzung stehe hier jedoch nach wie vor noch einiges aus und unklar ist weiter, wie nach Abschluss der Schule eine Separierung vermieden werden soll. Genau hier setzt diese Kooperation zwischen Gemeinden, VHS und Lebenshilfe an. "Das ist ein Schritt hin zur Inklusiven-Gemeinde, ja mehr noch, hin zur Inklusiven-Region." Ziel der Kooperationsvereinbarung ist ein Netzwerk zur Umsetzung verschiedener Inklusionsprojekte. Finanziert wird das Ganze für drei Jahre von der "Aktion Mensch". Möglich sind dadurch zwei hauptamtliche Mitarbeiter, die gemeinsam mit Gemeinden, Jugendzentren, Vereinen und anderen Institutionen konkrete Projekte für Behinderte und Nichtbehinderte auf den Weg bringen.

Astrid Milarch, eine der beiden hauptamtlichen Mitarbeiterinnen, erkor die Felder Zusammenarbeit, Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit zu den drei entscheidenden Säulen für die kommenden Jahre. Praktisch heißt das, dass die VHS gemeinsame Kurse anbietet, wie Joga, Speckstein/Malen oder Gymnastik und darüber hinaus ein Programm in großer Schrift und einfacher Sprache veröffentlicht. Ganz wichtig sei es auch, ein allgemeines Bewusstsein für die Belange behinderter Menschen zu schaffen. Vor vier Jahren trat die UN-Menschenrechtskonvention in Kraft, die das Thema Inklusion eigentlich in der Mitte der deutschen Gesellschaft verankern sollte. Doch so ganz ist das bisher nicht gelungen. Meist werde mit Inklusion Barrierefreiheit verbunden. Doch das sei im Grunde nur ein erster Schritt. Selbstverständlich ist das Zusammenleben von Behinderten und Nichtbehinderten jedenfalls noch nicht. "Das muss sich weiter ändern", so Baust, Gummer und Pöltl übereinstimmend.

Die Unantastbarkeit der Würde des Menschen, immerhin der erste Paragraph des Grundgesetztes, bedinge die Inklusion geradezu. Die Separierung von Menschen, aus welchen Gründen auch immer, steht so im Grunde mindestens nah am Widerspruch zum Grundgesetz. Und so sei der Weg Inklusion auch der richtige Weg. "Wir gehören alle zusammen, niemand stellt das in Frage", so Pöltl. Auch wenn das nicht heißt, jetzt, sofort und alles. "Inklusion ist ein Mammut-Programm aber auch eine machbare Utopie."