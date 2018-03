Windschaden: In diesem Rohbau in Altlußheim neigte sich der Dachgiebel Richtung Straße. Foto: Priebe

Rhein-Neckar. (stek/sha/lsw/pol/bik) Orkantief "Ruzica" hat am Montag landesweit vergleichsweise geringe Schäden verursacht: Hauptsächlich meldete die Polizei umgestürzte Bäume oder abgedeckte Dächer. Es sei zu keinen Personenschäden gekommen, berichtete das Polizeipräsidium Mannheim. Der Sachschaden sei derzeit allerdings noch nicht zu beziffern. Aus Sicherheitsgründen wurde der Fastnachtszug in Altlußheim abgesagt

Auch für den gestrigen Dienstag gab es wieder eine Sturmwarnung. Leidtragende waren unter anderem die Narren in Schwetzingen und Mannheim-Feudenheim - die dortigen Fastnachtszüge wurden abgesagt. Im Neckar-Odenwald-Kreis fanden aufgrund des Dauerregens die Umzüge in Heidersbach und Seckach nicht statt. In Hainstadt wurde der traditionelle Umzug der FG "Heeschter Berkediebe" kurzerhand in die Mehrzweckhalle verlegt.

> Die Besucher der Mannheimer Stadtparks waren ebenfalls betroffen. Ab 13 Uhr machten gestern der Herzogenried- und der Luisenpark die Pforten dicht. Gäste, die sich bereits auf dem Gelände befanden, wurden gebeten, das Areal aus Sicherheitsgründen zu verlassen.

> Wegen der Sturmwarnung schloss auch der Heidelberger Zoo gestern um 12 Uhr vorzeitig seine Türen. Etwa 15 bis 20 Besucher, die sich bei teils strömenden Regen bei den Gehegen aufhielten, wurden per Durchsage nach Hause geschickt. "Eine reine Vorsichtsmaßnahme", hieß es im Zoo. Wegen der vielen alten Bäume herrschten Bedenken, dass herabfallende Äste Besucher treffen könnten. Das letzte Ereignis dieser Art ist noch kein Jahr her: Am 31. März 2015 wurde der Zoo ebenfalls nach einer Sturmwarnung geschlossen.

> Sturmschäden im Rhein-Neckar-Kreis am Montag: Im Amselweg in Gaiberg stürzte eine Fichte um und beschädigte ein Auto und zwei Zäune. Zwischen Lobbach und Mückenloch wurde die Straße durch einen umgestürzten Baum blockiert - in der Hauptstraße in Bammental fielen Ziegel von einem Dach auf die Straße. Die Straße zwischen Eberbach und Schwanheim war durch einen Baum blockiert, die Feuerwehr räumte die Fahrbahn.

In Sinsheim hatte ein Baum eine gefährliche Schräglage und drohte umzufallen - die Freiwillige Feuerwehr Sinsheim-Rohrbach fällte den Baum. In einem Rohbau in der Hauptstraße in Altlußheim neigte sich ein Dachgiebel zur Seite und drohte auf die Straße zu fallen. Der Dachgiebel wurde durch die Baufirma abgetragen, während der Arbeiten musste die Gefahrenstelle abgesperrt werden.

In der Unteren Hauptstraße in Hockenheim wurde eine Garage durch einen umgefallenen Baum beschädigt. Auch in Weinheim musste die Feuerwehr ausrücken, im Ortsteil Rittenweier fiel ein Baum um und blockierte den Ritschweierer Weg. In der Talstraße in Schriesheim drohte am Tunnelausgang ein Baum auf die Straße zu fallen, auch hier war die Feuerwehr im Einsatz.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis kam es am Montag zu einem Zwischenfall im Bahnverkehr. Bei Mosbach fiel ein Baum mit der Krone auf das Gleisbett einer S-Bahn. Der Zugführer konnte rechtzeitig bremsen. Bei der Kontrolle der S-Bahn stürzte der Fahrer unglücklich und brach sich den Arm. Die zehn Fahrgäste wurden bei dem Zwischenfall nicht verletzt.

> Fastnachtszug in Schwetzingen abgesagt: Es war angerichtet: Die Umzugswagen standen bereit, Tausende Menschen säumten die Straßen. Doch wenige Minuten vor dem Start des 62. Kurpfälzer Fastnachtszuges kam das Aus. "Die Vorhersagen der Meteorologen waren eindeutig", sagte der Ehrenpräsident der Schwetzinger Carneval-Gesellschaft (SCG), Joachim Förster. Laut Deutschem Wetterdienst lagen Windgeschwindigkeiten bis zu 100 Stundenkilometer im Bereich des Möglichen. Unisono erklärten Oberbürgermeister René Pöltl und der Schwetzinger Polizeichef, Hubert Böllinger, dass sie diese Verantwortung nicht übernehmen könnten. Es sei einfach zu gefährlich. Eine Einschätzung, die an diesem Nachmittag durchaus auf Verständnis stieß. Für den Ehrenpräsidenten der SCG stand die Sicherheit der Menschen an oberster Stelle. "Kein Umzug rechtfertigt auch nur das geringste Risiko."

Aber natürlich sei es sehr schade, dass die Veranstaltung abgesagt worden sei. "Viele Menschen haben sich sehr viel Mühe gegeben und sich auf den Umzug gefreut." Für sie alle sei das eine herbe Enttäuschung.

Aber es ist auch nicht das erste Mal, dass das passiert. Förster erinnert sich an vier Absagen. Das erste Mal abgesagt wurde ein Umzug in Schwetzingen am 16. Februar 1962. Damals ereignete sich in Hamburg die große Sturmflut mit über 300 Toten. In den folgenden Jahrzehnten ließen die Narren den Umzug wegen des ersten Irakkrieges ausfallen, und mit der gestrigen Absage geschah dies nun zum zweiten Mal wegen einer Sturmwarnung. Nun gilt laut Förster die Devise: "Wir freuen uns auf das nächste Jahr."