Von Olivia Kaiser

Mannheim. Die Show hat noch nicht angefangen und schon sind die Hälfte der 40 000 Tickets verkauft. So erfolgreich ist bis jetzt noch keine Saison gestartet, bilanziert Palazzo-Produzent Rolf Balschbach. Ab dem 25. Oktober können die Besucher des "Radio Regenbogen Harald Wohlfahrt Palazzo" atemberaubende Artistik und Comedy erleben, während sie das von Sternekoch Harald Wohlfahrt kreierte Vier-Gänge-Menü genießen. Die Gäste erwarten unter anderem Mesclunsalat, konfierte Kabeljauschnitte, Perlhuhn und Duftreiscreme.

Die Zeltstadt am Europaplatz ist zwar aufgebaut, doch im Innenbereich ist noch jede Menge zu tun. Das Zelt mit seinen 1000 Spiegeln steht aber bereits, und unter dem Zeltdach leuchten die Sterne. Neu sind die 16 Spiegelsäulen, auf denen während der Dinner-Show eindrucksvolle Bilder flimmern sollen. In der Zeltmitte reckt sich ein Mast nach oben, an der mehrere Seile gespannt sind. Er ist Teil der Akrobatiknummer des kubanischen Artistenduos Leosvel & Diosmani. Laut Gregor Spachmann, Palazzo-Produzent und Radio-Regenbogen-Geschäftsführer, will man die Zahl der Sitzplätze erhöhen, ohne das Zelt vergrößern zu müssen. Im vergangenen Jahr gab es deshalb erstmals eine erhöhte Loge im vom Eingang gesehenen vorderen Zeltbereich.

Es gibt nun eine zweite Empore im hinteren Zeltbereich. Dort ist Platz für 40 Tische. Das bietet wiederum die Möglichkeit im Rangbereich, wo es laut Spachmann ziemlich eng zugeht, die Tischanordnung mit mehr Freiheit zu gestalten. Insgesamt bedeutet das 30 zusätzliche Sitzplätze. Damit sind die Kapazitäten im Spiegelzelt fast erschöpft.

Doch Grenzen werden im Palazzo regelmäßig überschritten. Denn wer hätte gedacht, dass es noch genug Platz gibt, um mit einem Harley-Davidson-Motorrad durch das Spiegelzelt zu heizen? Denn genau das machen die Kourbanovs. Zur Musik von AC/DCs "Highway to hell" präsentiert die Artistengruppe eine Show, bei der sie scheinbar schwerelos durch die Luft wirbeln.

Das Kontrastprogramm dazu ist die Sandornbalance des Rigolo Swiss Nouveau Cirque. Aus 15 Palmrippen entsteht ein äußerst fragiles Riesenmobilé. Wie im Palazzo üblich, sind die Besucher ganz nah dran am Geschehen - auch wenn Zhang Fan über ihren Köpfen an einem Seil durch die Zeltkuppel fliegt. Musikalisch greift Rick Coleman in die Tasten, auch die Palazzo-Revuetänzerinnen sind wieder dabei. "Supertalent" Freddy Sahin Scholl wechselt innerhalb eines Stücks mühelos zwischen den Stimmlagen Bariton und Countertenor.

Fi Info: Ab Freitag, 25. Oktober, findet die Dinner-Show dienstags bis samstags ab 19.30 Uhr sowie sonn- und feiertags ab 18 Uhr statt. Tickets gibt es unter der Hotline 01805 / 60 90 30. Weitere Informationen im Internet unter www.palazzovariete.de.