Von Karin Katzenberger-Ruf

Ilvesheim. Wie wird das Wetter beim Aktionstag "Lebendiger Neckar" am kommenden Sonntag? Andreas Metz, Bürgermeister von Ilvesheim, ist optimistisch. "20 Grad, kein Regen" lautete seine Prognose gestern im Domizil des örtlichen Angelsportvereins. Einige Abstriche müssen die Veranstalter entlang der rund 60 Kilometer langen Strecke zwischen Mannheim und Eberbach allerdings machen. Nachdem Heidelberg die durchweichte Neckarwiese bereits gesperrt hat und alle Aktivitäten auf die Straße verlegt, entschied die Stadtverwaltung Mannheim laut Fachbereichsleiter Uwe Kaliske gestern, mit einem Teil des Programms auf dem Messplatz auszuweichen. Abgesagt sind das "GMX-Jumpen" in den Fluss und das "Stand-up-Paddeln". Im Mündungsbereich von Neckar und Rhein sei bei der gegenwärtigen Wetterlage vor allem der Rückstau des Wassers ein Problem, hieß es.

Die Aktion "Lebendiger Neckar", die nun schon zum 15. Mal über die Bühne gehe, habe sportlich und kulturell Maßstäbe gesetzt, so Andreas Metz. Ilvesheim habe dabei schon immer die Natur in den Mittelpunkt gestellt. So können sich die Gäste bei zwei Führungen um 11 und um 14.30 Uhr über die Beweidung des Naturschutzgebiets durch Schwarznasenschafe und Hochlandrinder informieren, während auf dem Festplatz Oltimer-Fahrzeuge zu bewundern sind und in einem Zelt vor der "Fischerhaus" alles über den Angelsport zu erfahren ist.

Ob am Sonntag die Fähre zwischen Ladenburg und Neckarhausen verkehren kann, ist fraglich. Alternativ führen Fuß- und Radwege auf der Bahnbrücke über den Fluss. In Ladenburg ist die Neckarwiese für Aktionen nutzbar. Am Schwabenheimer Hof stehen die Taucherübungen auf der Kippe - eine Schleusenbesichtigung hat aber auch ihren Reiz.

Heidelberg steht laut Bürgermeister Wolfgang Erichson mit 70 Programmpunkten in den Startlöchern. Vielleicht sorge die schnelle Strömung beim Entenrennen ja für einen neuen Rekord... "Noch Plätze frei" lautete die Botschaft bezüglich des geplanten Kinderflohmarkts an der Uferstraße zwischen Kastellweg und Helmholtzstraße.

Herold Pfeifer, Bürgermeister von Neckarsteinach, stellte "flussaufwärts" das Programm der "Romantischen Vier" vor. Dort veranstaltet Neckargemünd einen verkaufsoffenen Sonntag samt orientalischem Fest auf dem Marktplatz. In Neckarsteinach gibt es das Ökumenische Kirchstraßenfest samt Liegestühlen am Ufer zum "Chillen". Hirschhorn bietet Führungen zur Stadtgeschichte an, im Heimatmuseum ist Schreiben in Sütterlinschrift erlernbar. Eberbach wird seine touristisches Angebot vorstellen.

Der Aktion "Lebendiger Nekar" ist wie immer mit dem AOK-Radsonntag verbunden. Die Gesundheitskasse tritt laut Pressesprecher Alexander Föhr unter anderem durch das Verteilen von mehreren Kilo Obst in Erscheinung.

Info: www.lebendigerneckar.de.