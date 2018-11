Von Peter Wiest

Mannheim. Am liebsten würde er im nächsten Jahr zum Jubiläum die Rolling Stones auftreten lassen. Auch Madonna oder Robbie Williams wären nicht schlecht, sagt Daniel Hopp. Aber auch ein jüngerer Star wie beispielsweise Adele wäre ihm durchaus recht.

Dass diese Künstler im kommenden September ausgerechnet zur Feier des zehnjährigen Bestehens der SAP Arena kommen, ist zwar eher unwahrscheinlich. Aber dass sie überhaupt mal in Mannheim auftreten, ist durchaus denkbar. Denn seit es die SAP Arena gibt, hat sie sich innerhalb relativ kurzer Zeit etabliert, ist aufgerückt in die Phalanx der weltweit großen Arenen - und genießt nicht nur bei Konzert- und Sportveranstaltern einen ausgezeichneten Ruf, sondern auch bei Künstlern und Sportlern selbst. Darauf ist Daniel Hopp zu Recht stolz - denn schließlich ist dieser gute Ruf nicht zuletzt auch das Verdienst des Arena-Geschäftsführers und seines Teams, das seit der Eröffnung der Halle Anfang September 2005 ausgesprochen erfolgreich arbeitet und wirtschaftet.

Knapp 25 Jahre alt war Hopp, als er die von seinem Vater, dem SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp, gemeinsam mit der Stadt Mannheim erbaute Halle als Geschäftsführer übernahm. Keine zehn Jahre später kann er eine Bilanz vorweisen, die ihresgleichen sucht: Jährlich 100 und oft sogar mehr Veranstaltungen finden dort seither statt; im Dezember wird die eintausendste über die Bühne gehen. Und alle liefen sie bisher weitgehend reibungslos, im Sport- wie auch im Konzertbereich. Operativ schreibt die Arena schwarze Zahlen, und dies bereits seit ihrem zweiten Betriebsjahr.

Große und ganz große Namen sind seither aufgetreten: Allein drei Klitschko-Weltmeisterschaftsboxkämpfe gab es beispielsweise; während der Eishockey-Weltmeisterschaft fanden Spiele statt, und das Haus ist längst Heimstätte der Mannheimer "Adler" und der Handball-Rhein-Neckar-Löwen geworden. Beim Blick auf die Konzertliste reiht sich Star an Star: Bruce Springsteen und Eric Clapton waren da, Rod Stewart, Bob Dylan und Mark Knopfler, Police gaben ihr einziges Hallenkonzert in Deutschland, Joe Cocker, Tina Turner, Tom Petty: Die Reihe nimmt fast kein Ende. Gut bis sehr gut besucht sind dabei fast alle Veranstaltungen in der Arena - und nicht wenige ausverkauft. "Zwischen 5000 und manchmal über 13.000 Besucher, je nach Bestuhlung und Aufbau" zähle man meist, sagt der Geschäftsführer. Das habe man sich zwar erhofft, als man 2005 an den Start ging, "aber sicher konnten wir natürlich nicht sein". Immerhin sei damals schon lange klar gewesen, dass "die Region nach so einem Veranstaltungsort geradezu lechzt", was sich ja dann auch bewahrheitet habe. Und schon deshalb habe sich der "finanzielle Kraftakt", der der Hallenbau für alle Beteiligten gewesen sei, gelohnt.

Nach dem Finanz-Modell, das dem Hallenbau zugrunde lag, wird die Stadt Mannheim die von der Familie Hopp erbrachten Kosten bis zum Jahr 2035 zurückzahlen - zinslos, wohl gemerkt. Danach wird die Halle der Stadt allein gehören. Bis dahin bleibt Daniel Hopp noch jede Menge Zeit, den Geschäftsführer-Job weiterzuführen, der ihn nach eigenem Bekunden so sehr ausfüllt und ihm so viel Spaß macht. "Ja, ich stand und stehe weiter für die Arena", sagt er, betont dabei aber auch, dass "dies keine Ein-Mann-Show ist und ohne mein Team gar nichts möglich wäre". Immerhin 50 fest angestellte Mitarbeiter beschäftigt das Haus; hinzu kommen zahlreiche Teilzeit-Jobs bei einzelnen Veranstaltungen.

Auch im kommenden Jubiläumsjahr sollen im Übrigen in der Arena die Umbau-, Renovierungs- und und Verbesserungsarbeiten weitergehen, mit denen bereits in diesem Sommer begonnen wurde. So wurde die Halle technisch auf den neuesten Stand gebracht, und im VIP-Gäste-Bereich gab es diverse Neuerungen und Verbesserungen (wir berichteten). Dem sollen jetzt Investitionen in den Stehplatz-Bereich bei Sportveranstaltungen folgen; unter anderem wird dabei eine eigene Kneipe für Eishockey-Fans entstehen.

Wichtig ist Daniel Hopp schließlich auch, dass die SAP Arena weiterhin die absolut billigsten Eintrittspreise in der gesamten deutschen Eishockey-Liga haben wird: Seit der Eröffnung wurden diese grade mal um einen Euro erhöht.