Schwetzingen. (cwe) Eigentlich war der Angeklagte im Geschäft seines damaligen Arbeitgebers als Dachdecker-Helfer auf 400 Euro-Basis eingestellt, doch die täglichen Arbeitsstunden überstiegen die "normalen" Zeiten pro Tag fast immer.

Lediglich die Bezahlung passte sich daran nicht an. Vor dem Strafgericht mit Richter Hans-Jörg Schneid hörte sich die Begründung für den Tankkarten-Betrug so an: "Ich fühlte mich verarscht und wollte das Geld für meine Arbeit, also holte ich es mir selbst." Dazu sagte Richter Schneid: "Das war mit einer Schadenssumme von 7525 Euro schon recht heftig, so lassen sich Lohnstreitigkeiten eben nicht regeln."

Von der Staatsanwaltschaft konnten zehn Fälle vorgetragen werden, bei denen mit einer Tankkarte und Pinnummer nicht die verschiedenen Fahrzeuge der Dachdeckerfirma betankt wurden, sondern manchmal im vierstelligen Bereich Benzin für ausländische Abnehmer aufgelistet wurden. Diese wurden dann am Monatsende beim Arbeitgeber des Beschuldigten zur Begleichung eingereicht.

Keine Frage, dass das irgendwann auffallen musste Schließlich hatte auch die Überwachungskamera der Tankstelle klare Fotos vom Herren mit der Tankkarte festgehalten.

Sieben Einträge im Zentralregister mit Körperverletzung, räuberischer Erpressung und sogar einmal wegen Computer-Betrugs waren zwar schon eine gute Weile her, doch in den Akten notiert.

Zurzeit arbeite der Beschuldigte bei einer Firma in Probezeit mit Aussicht auf einen unbefristeten Vertrag, doch den Namen wollte er aus Vorsichtsgründen nicht nennen, da sein Kläger anwesend sei und ihn anschwärzen könne.

Über 7500 Euro Schaden

Als der Beschuldigte zu seinen jetzigen privaten Verhältnissen vom Richter befragt, kam Positives in den Lauf der Verhandlung: Seit einigen Jahren sei der Angeklagte mit seiner Lebensgefährtin zusammen, mit der er auch ein Kind habe. Dadurch hätte sich seine Einstellungen zum sozialen Leben in der Gesellschaft sehr verändert. Sobald die jetzige Strafsache überstanden sei, werde eine Heirat auch die privaten Dinge auf die Reihe bringen.

Für den Antrag der Staatsanwaltschaft spielte das positive Auftreten des Beschuldigten am Verhandlungstag eine entscheidende Rolle: "Auch nach Jahren der Unruhe im rechtlichen Bereich lassen sich jetzt durch private Veränderungen positive Perspektiven erkennen.

Trotz des gewerbsmäßigen Betrugs zur eigenen Bereicherung nach §§ 263 und 263 a STGB soll eine Strafe von einem Jahr und zwei Monaten zur Bewährung und der Abzahlung des Schadens in Raten "den Weg in eine positive Zukunft nicht verbauen."

Von der Verteidigung wurde versucht, die Strafe auf ein Jahr zur Bewährung zu drücken, doch Richter Schneid nahm im Urteil den Antrag der Staatsanwaltschaft auf: "Als Abziehbild der Tat aus Ihrer Jugend (Computer-Betrug) war die letzte Tat schon recht heftig, doch eine stabile Zukunft mit Ihrer Familie soll eine Chance erhalten. Sie werden zu einem Jahr und zwei Monaten auf Bewährung (drei Jahre) verurteilt, zahlen pro Monat 200 Euro an den Geschädigten, und lassen solche Betrügereien mit Computer-Pins weg. Dann sieht es gut für Sie aus."