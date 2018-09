Von Julia Neuert

Mannheim. Vielleicht ist Petrus ja ein Fan von Ska-Musik. Auf jeden Fall blinzelt pünktlich um 20 Uhr kurz die Sonne durch die grauen Wolken. Dann kann es losgehen: Von Streichern und choralen Klängen begleitet, betreten "The Busters" die Turnfest-Bühne am Wasserturm. Es ist quasi ein Heimspiel für die zehnköpfige Band aus Wiesloch, die mit ihrer Tour bereits seit letztem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiert.

Allerdings sind im Gegensatz zum Auftritt der Söhne Mannheims am Vorabend, bei dem die Zuhörer nach Tausenden zählten, zunächst mal nur ziemlich wenige Fans zu den Busters gekommen. Immerhin füllt sich dann der Platz vor dem Wasserturm doch noch nach und nach. Am Ende sind es schließlich einige hundert Menschen, die der Musik und ganz dem Motto des Turnfestes folgen: Bewegung, Bewegung, Bewegung - der Kälte zum Trotz.

"Wir machen eine Musik namens Ska und möchten mit euch eine Party feiern", kündigt Sänger Ron Marshman zu Beginn an. Und das Publikum lässt sich nicht lange bitten. Denn Ska, das ist fröhliche, schnelle Gute-Laune-Musik mit Beats und Bläsern, zu der getanzt werden darf - nein, getanzt werden muss.

Die Band macht es vor und bringt die Besucher damit von Stück zu Stück mehr in Stimmung: Von einem auf das andere Bein springen, die Arme schlenkern, die Knie nach oben. Sie selbst nennen ihren Stil gerne "Jamaican Jogging Jive".

Spätestens zur Mitte des Konzerts haben sich Musiker und Besucher aufgewärmt, und der ganze Platz tanzt, hüpft und klatscht mit. Die zehnköpfige Formation selbst hat sichtlich Spaß an ihrem Auftritt; die Spielfreude ist ansteckend. Jedes Instrument bekommt sein Solo, und die Bandmitglieder zeigen an Orgel, Keyboard, Schlagzeug, Bass und Gitarre, was in jedem einzelnen von ihnen steckt. Allen voran das Bläsertrio mit Hardy Appich an der Trompete, Mathias Demmer am Saxophon und Robert Solomon an der Posaune überzeugt.

Musikalisch haben "The Busters" einen bunten Querschnitt aus 25 Jahren Bandgeschichte im Gepäck, der von "Undercover", einem Song der ersten Stunde aus dem Jahr 1989, bis zu brandneuen Nummern wie "Sally und Steve" reicht. Hits wie "Summertime" oder beschwörende Zeilen, "Wenn die Sonne wieder scheint" aus dem Song "Liebe macht blind", bringen an diesem Abend dann sogar noch wenigstens einen Hauch von Sommer nach Mannheim.

Auch bei "Mickey Mouse in Moscow" wird es den Besuchern nicht kalt. Der ganze Platz geht in die Hocke, um gemeinsam in die Höhe zu springen. Petrus scheint es auch gefallen zu haben - jedenfalls bleibt es das ganze Konzert über trocken.