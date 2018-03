Von Carsten Blaue

Mannheim. Vielleicht liegt's an der SAP Arena, die nicht mal mit abgehängten Oberrängen voll ist an diesem Samstagabend. Jedenfalls fallen einem im "Ufo", der Heimat der Mannheimer Adler und der Rhein-Neckar Löwen, sofort berüchtigte Sportlerfloskeln ein im Laufe dieses Konzerts: Zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen, im ersten Drittel gar nicht auf dem Eis gewesen, nach dem Pausentee ein anderes Gesicht gezeigt. Chris de Burgh dreht erst nach der ersten Konzerthälfte auf. Bis dahin ist es ein allzu seichter, Pathos-geschwängerter und träger Abend.

Mit "Waiting For The Hurricane" geht es los, als sei es eine Vorwarnung. Auf den musikalischen Wirbelsturm wartet man lange. Chris de Burgh, der 64-jährige Gitarren-Barde von Adel, zieht es vor, im ersten Set seine alten Geschichten von Schmugglern und Betrügern aus der Ritterzeit zu erzählen. So hält er fest an Epen wie "The Mirror Of The Soul". Auch "The Fields of Agincourt" - ein brandneues Werk - ist etwas für Mediävisten. Und fürs Mittelalter haben sich selbst in der Schule nur die Wenigsten interessiert.

Chris de Burgh besingt gleichwohl unerschütterlich eine Schlacht, die die Engländer am 25. Oktober 1415 gegen die Franzosen gewonnen haben. Hand aufs Herz, Hände gefaltet: Wappen wabern neben Feuer und Pfeilen durch die Videoprojektion. Aber es zieht einfach nicht, und das merkt auch der Star. Das Publikum würde so gerne feiern, doch bis dahin gibt es einfach nichts zu feiern. Zumal Chris de Burgh auch stimmlich nicht immer auf alten Höhen ist - was sich nach der Pause ändern soll.

Jetzt wird die Bühne anderthalb Stunden gerockt, beschwingte Versionen von "Tender Hands" und "Living On The Island" machen Hoffnung, die sich bei "Borderline" erfüllt. Kein Lied an diesem Abend ist bis dahin so kraftvoll - und schon ist auch das Publikum da. Dankbar, bereit, seinem Star zu huldigen. Und da ist das Konzert schon fast zwei Stunden alt. Doch das spielt keine Rolle mehr. Ebenso wenig, dass de Burgh beim Cover von Orbisons "Blue Bayou" erst gar nicht ins Lied findet. Es sollte ihm aber zu denken geben, dass seine Fans in diesem Konzert erst dann auftauen, als er die Lieder anderer singt - Beatles-Klassiker oder "Long Train Running" von den Doobie Brothers.

Es ist die Überleitung zu Chris de Burghs Hitparaden-Momenten. Bei "Lady In Red" steigt der 1,68 Meter große Star von der Bühne, nimmt ein Bad in der frenetischen Menge. Winken, busseln, singen: Jetzt hat er sein Publikum endgültig da, wo es schon längst sein soll. Das Finale ist ein Selbstläufer, eine Party, ein Tanz. Bei "Don't Pay The Ferryman" darf auch die Band endlich mal von der Leine, allen voran Gitarrist Neil Taylor und Schlagzeuger Tony Kiley. Und "High On Emotion" passt nun als letztes Lied vor den Zugaben auch zur Hochstimmung in der Arena. Keine Frage: Sportlich gesehen, hat sich Chris de Burgh in Mannheim mit der zweiten Hälfte ein Unentschieden erspielt.