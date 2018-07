Rhein-Neckar. (wit) Das waren zwei spektakuläre und kuriose Unfälle - die teilweise zu langen Staus auf der A 5 und der A 6 führten, hohen Sachschaden verursachten, aber glücklicherweise "nur" leicht verletzte Opfer forderten. In der Nacht zum gestrigen Dienstag kippte bei Walldorf ein Silo-Sattelschlepper um; die Folge waren Staus und Behinderungen bis zurück nach Heilbronn. Zuvor war es am Montagabend zu einem Unfall bei Weingarten gekommen, als dessen Verursacher zunächst ein "Falschfahrer" vermutet wurde, der aber gar keiner war.

Auf der Überleitung der A 5 aus Richtung Karlsruhe zur A 6 in Richtung Mannheim war gegen 2.30 Uhr ein niederländischer Silosattelzug aus bisher ungeklärter Ursache umgekippt; andere Fahrzeuge waren dabei nicht beteiligt. Der Laster blieb auf dem Grünstreifen liegen; der 25-jährige Fahrer erlitt eine Kopfplatzwunde und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sattelzug hatte 25 Tonnen Milchpulverkonzentrat für Tiere geladen, die auszulaufen drohten; die Schadenshöhe wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Mit drei Lastenkränen wurde der Lkw wieder aufgerichtet; die Bergungsarbeiten dauerten mehrere Stunden. Ein Auslaufend er Ladung konnte verhindert werden; allerdings lief Diesel-Kraftstoff aus. Der Berufs- und Fernverkehr wurde am frühen Morgen auf der A 5 und der A 6 an der Unfallstelle vorbeigeleitet; es gab erhebliche Behinderungen.

Kurios ging es am Montagabend bei Weingarten zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Nord und Bruchsal zu, wo zunächst anscheinend ein vermeintlicher "Falschfahrer" die Ursache für einen Unfall war. Wie die Polizei berichtet, war ein 57-jähriger Mercedes-Fahrer auf dem linken von drei Fahrstreifen unterwegs, als er plötzlich zwei Scheinwerfer auf sich zukommen sah. Da er dachte, es handle sich um einen "Falschfahrer", bremste er stark ab und zog sein Fahrzeug auf den mittleren Fahrstreifen. Dort kollidierte der Mercedes mit dem Auflieger eines Sattelzugs, schleuderte nach rechts und kam zum Stehen. Der 57-jährige wurde mit Verdacht auf Handfraktur und Glassplitterverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert; das Fahrzeug wurde total beschädigt.

Wie die Polizei weiter berichtet, konnte nach Zeugenaussagen der Verdacht auf einen Falschfahrer ausgeräumt werden. Vielmehr war ein in die richtige Richtung fahrendes Auto ohne Fremdbeteiligung ins Schleudern geraten und kam dann auf dem linken Fahrstreifen entgegen der Richtungsfahrbahn zum Stehen, was dem Mercedesfahrer den Eindruck vermittelte, es komme ein Fahrzeug auf ihn zu. Danach wendete der Fahrer des unbekannten Kombis und hielt kurz auf dem Standstreifen an. Obwohl sich unmittelbar danach der Unfall ereignete, fuhr er in Richtung Norden weg, ohne sich darum zu kümmern.

Eine Fahndung nach dem Unfallflüchtigen, an der sich mehrere Polizeistreifen beteiligten, verlief ohne Ergebnis. An der Unfallstelle bildete sich ein Rückstau von rund sechs Kilometern.