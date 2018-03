Von 4 bis 10 Uhr stehen heute die Busse still. Die Fahrer setzen damit ein deutliches Zeichen, dass es ihnen Ernst mit den Forderungen der seit August andauernden Tarifverhandlungen ist. Ob es Ersatzbusse geben wird, ist unklar. Foto: PR Video

Heidelberg/Ludwigshafen. (dpa/eka) In der Rhein-Neckar-Region sind am Dienstagmorgen zwischen 4 und 10 Uhr Tausende Pendler und Schüler nicht mit dem Bus vorwärtsgekommen - die Fahrzeuge der Rhein-Neckar-Bus-Gesellschaft waren wegen eines Warnstreiks im Depot geblieben (Stand: 11 Uhr). In Heidelberg und Mosbach, Heddesheim, Ludwigshafen, Wiesloch, Schwetzingen, Speyer, Wilhelmsfeld, Buchen und Worms legten die Angestellten der Rhein-Neckar-Bus GmbH ihre Arbeit nieder. Besonders außerhalb der Städte waren die Auswirkungen groß und Menschen kamen nicht zur Arbeit oder Schule.

"Wir bedauern, dass wir auch die Fahrgäste treffen, bitten aber angesichts der offenkundigen Verweigerungshaltung um Verständnis für unseren Warnstreik. Wir fühlen besonders mit Eltern und Schulkindern", sagte der EVG-Streikleiter Arnold Fischer.

Die Busfahrer streikten fast geschlossen, sagte der EVG-Streikleiter Arnold Fischer am Dienstagmorgen. "Es herrscht große Solidarität unter den Angestellten." Bei den Tarifverhandlungen für die rund 330 Beschäftigten zeichnet sich jedoch bislang keine Lösung ab. „Die Geschäftsführung zeigt keinerlei ernsthafte Verhandlungsbereitschaft“, kritisierte der Verhandlungsführer der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Bernd Sehmisch. „Die Tarifkommission hat einen weitreichenden Kompromissvorschlag vorgelegt, der wurde abgelehnt“, machte Sehmisch deutlich. Die Arbeitgeber suchten „offenbar die Eskalation.“



„Da es keine Annäherung gibt, bleibt uns angesichts der Unbeweglichkeit der Arbeitgeberseite keine andere Möglichkeit, als Druck auszuüben“, stellte der Streikleiter der EVG, Arnold Fischer, fest. „Wir bedauern, dass wir auch die Fahrgäste treffen, bitten aber angesichts der offenkundigen Verweigerungshaltung um Verständnis für unseren Warnstreik“, so Arnold Fischer. „



Nach Maßgabe der EVG ist die wirtschaftliche Situation bei der BRN sehr gut. Davon müssten auch die Beschäftigten profitieren.Tatsächlich läge das Entgeltniveau der BRN jedoch deutlich unter dem des privaten Omnibusgewerbes in Baden-Württemberg (WBO). Deshalb seien die angebotenen Lohnerhöhungen mit 2 Prozent ab November 2015 sowie weiteren 2 Prozent ab Juli 2016 und der Einmalzahlung von lediglich 180 Euro für die Monate Juli bis Oktober absolut inakzeptabel!



„Wir fordern 350 Euro bis Oktober 2015 und eine Lohnerhöhung von 3,5 Prozent, sowie weitere 2,5 Prozent, mehr bis Juni 2017“, machte EVG-Verhandlungsführer Bernd Sehmisch deutlich. Das sei der Kompromissvorschlag der Tarifkommission, der von den Mitgliedern mitgetragen wird. „Da wir auf dem Verhandlungsweg nicht weiterkommen – die Geschäftsführung lehnt unsere Vorschläge ab – bleibt uns nur zum Arbeitskampf aufzurufen“, stellte EVG-Streikleiter Arnold Fischer fest.