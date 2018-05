Wiesloch. (alb) Die Abellio-Gruppe hat die zuletzt im Rhein-Neckar-Kreis in die Kritik geratene Verkehrsgesellschaft Werner zum 1. November an die private Schweizer Gesellschaft Transport Capital AG verkauft. Das teilte Abellio jetzt in Essen mit. Nach Angaben der Transport Capital AG werden die bestehenden Verkehrsverträge fortgeführt. "Unser Prinzip ist es, auf die Stärken der von uns erworbenen Unternehmen aufzubauen", teilte der Konzern mit. Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Bei den Kunden von Bus Werner hatte sich in den vergangenen Monaten jede Menge Frust aufgestaut. Grund waren die fast 500 Fahrtausfälle im Bereich des Linienbündels Sandhausen/St. Leon-Rot/Walldorf. Das Unternehmen stellte daraufhin Entschädigungen in Aussicht. Für Bus Werner mit den vier Standorten Wiesloch, Worms, Bensheim und Weiterstadt verkehren rund 80 Fahrzeuge. Beschäftigt werden derzeit 142 Mitarbeiter. Das 1927 gegründete Familienunternehmen gehörte seit 2006 zur Abellio-Gruppe Deutschland.