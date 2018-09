Von Nikolas Beck

Mannheim. Die Vorbereitungen auf das Internationale Deutsche Turnfest in der Metropolregion Rhein-Neckar (18. bis 25. Mai) laufen auf Hochtouren. "Der ganz normale Wahnsinn", nennt es Andy Krainhöfner, der Leiter des Arbeitskreises Stadiongala. In manchen Dingen sei man weiter als erwartet, bei anderen hinke man etwas hinterher. Drum wurde am Wochenende kräftig geübt. 2500 Turner aus 244 Vereinen aller Landesverbände waren nach Mannheim gekommen. Die Großprobe der Abschlussveranstaltung im Carl-Benz-Stadion stand auf dem Programm. Auch die Übernachtungsmöglichkeiten wurden geprüft. Über 1000 Gäste von außerhalb waren in der Integrierten Gesamtschule Mannheim-Her-zogenried (IGMH) untergebracht.

Farbenfroh war's schon mal, wenngleich noch nicht alles rund lief. Beim Kinderbild etwa, in dem 300 kleine Turner aus den Vereinen der Region mit bunten Gummireifen das Motto "Mobilität um Carl Benz" darstellen wollen, fand nicht jeder Knirps gleich den richtigen Ausgang. Spaß hatten freilich alle. Lothar Quast war begeistert. "Das war ganz großartig, was da heute schon geboten wurde", fand Mannheims Sportbürgermeister, der es sich nicht nehmen ließ, die Teilnehmer persönlich zu begrüßen.

Sechs große Bilder, bestehend aus vielen Teilbildern, und die Verbindungsstücke sollen eine zweistündige Stadiongala füllen. "Es ist der Versuch, etwas aus dem Alltag unsere Vereine zu erzählen", berichtet Krainhöfner. Elf Choreografen haben eine Show ausgearbeitet, die bunt, vielfältig, emotionsreich, abgefahren und überraschend sein soll. An 36 Standorten in ganz Deutschland wurden die Choreografien während der letzten Monate beworben. Die Resonanz war hervorragend. Alle Altersgruppen sind vertreten. Nur die Männer waren wieder einmal nicht zu begeistern. Eine pfiffige Iglu-Choreografie musste ausfallen. "Wir sind ein Frauenverband und werden das wohl auch bleiben", nimmt es Krainhöfner mit Humor.

Überwiegend Frauen und Jugendliche also, dazu die internationalen Darsteller des National Danish Performance Teams und einer japanischen Delegation, werden die Turnfest-Woche Revue passieren lassen. Bürgermeister Quast freut sich besonders, dass man in den Großbildern die Region wiederfindet und verweist auf die Darbietungen "Rhein-Neckar - Element Wasser" und "Ich hab' mein Herz in Heidelberg verlor'n."

Erstmals präsentiert sich beim Turnfest eine ganze Region, betont Quast: "Wir betreten Neuland, aber das ist eine große Chance für uns." Denn viel wichtiger als die Gala, weiß Quast, ist der Weg dorthin.