Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Die kinderfreundliche Stadt Heilbronn will auch bei der Bundesgartenschau (Buga) 2019 ihrem Image gerecht werden. Erstmals ist dann für Kinder bis 15 Jahre der Eintritt zu einer Buga völlig kostenfrei. "Heilbronn hat sich bundesweit einen Namen als familienfreundliche Stadt gemacht, und so wollen wir uns auch unseren Bundesgartenschaubesuchern präsentieren", sagte Oberbürgermeister Harry Mergel bei der Vorstellung der "Preisliste".

Nicht nur kinder-, sondern auch familienfreundlich sind die weiteren Preiskategorien. So bezahlen junge Erwachsene bis 25 Jahre nur 8 Euro Eintritt, Erwachsene 23 Euro. Für Senioren ab 67 Jahren kostet die Karte 21 Euro. "Wir haben uns bewusst für diese Preisgestaltung und gegen eine Familienkarte entschieden, weil eine Familie heute nicht automatisch aus Vater, Mutter, Kindern besteht", sagt Buga-Geschäftsführer Hanspeter Faas. So kann eine vierköpfige Familie für 43 Euro einen ganzen Buga-Tag erleben.

Vergleichbare Konditionen für den Eintritt zu einer Bundesgartenschau habe es bisher noch nie gegeben, so Faas. Bewusst kinderfreundlich ist auch die Preisgestaltung für Schulklassen und Kindergartengruppen. Die zahlen pauschal 15 Euro, einschließlich zwei beziehungsweise vier Begleitpersonen. Eingeschlossen in den Eintrittspreis ist die Teilnahme an Veranstaltungen wie dem Kulturprogramm, Konzerten, Vorträgen, Blumenschauen oder Schiffsfahrten. Da es viele Abendveranstaltungen geben wird, kann man sich hier 24 Stunden aufhalten - es wird auch nachts einen Sicherheitsdienst geben.

Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass in Heilbronn eine "Buga XXL" stattfinde, da auch die Stadtausstellung "Neckarbogen" Teil davon ist. Hier werden Wohnformen und Architektur von morgen gezeigt. Gerechnet wird alles in allem mit 2,2 Millionen Besucher, von denen 1,85 Millionen eine Tageskarte und 350.000 eine Dauerkarte erwerben (125 Euro regulär, Ermäßigungen für junge Erwachsene, Behinderte und Rentner).

Die Buga hat alles in allem einen Durchführungsetat von 44 Millionen Euro; zehn Millionen davon trägt die Stadt. 28 Millionen Einnahmen sind darin einkalkuliert, der größte Anteil aus den Eintrittspreisen.

Die Kosten für den Stadtteil Neckarbogen werden sich auf 144 Millionen Euro belaufen. Zusammen mit der "eigentlichen" Buga nähert man sich damit der 200-Millionen-Grenze.