Rhein-Neckar. (sha) Die gute Nachricht zuerst: Die Kriminalitätsentwicklung im Rhein-Neckar-Kreis ist im vergangenen Jahr auf niedrigem Niveau stabil geblieben. "Damit können wir zufrieden sein", betonte Bernd Fuchs, Leiter der Polizeidirektion Heidelberg, bei der Vorstellung des Jahresberichts zur Sicherheitslage 2012. "Die Bürger fühlen sich sicher", zog er ein insgesamt positives Fazit.

Allerdings, schob Fuchs hinterher, könne man sich keinesfalls beruhigt zurücklegen und verwies in diesem Zusammenhang auf die Zunahme der Fälle bei Wohnungseinbrüchen und Raubdelikten. Der landesweit seit Jahren zu beobachtende "Aufwärtstrend" bei den Einbrüchen mache auch vor dem Kreis nicht halt - 12,6 Prozent mehr Einbrüche seine zu verzeichnen gewesen. Verantwortlich für die Zunahme bei der Gewaltkriminalität seien die Raubdelikte mit einem Plus von 20,5 Prozent, erläuterte der Polizeichef.

Insgesamt wurden im Rhein-Neckar-Kreis - ohne die Gemeinden Brühl, Edingen-Neckarhausen, Heddesheim, Ilvesheim und Ladenburg - im vergangenen Jahr 20 915 Straftaten registriert - ein Rückgang von 0,1 Prozent gegenüber 2011. Auffällig ist der Rückgang der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung um fast 20 Prozent. Auch bei den Sachbeschädigungen ist es zu einer leichten Entspannung gekommen (minus 7,2 Prozent). Nachfolgend einige spektakuläre Kapitaldelikte aus dem vergangenen Jahr.

> Versuchtes Tötungsdelikt in Wilhelmsfeld: Am 6. März 2012 wollte ein 24-jähriger Wilhelmsfelder sein Altpapier zu den Mülltonnen auf der Straße bringen. Als er schließlich in die Wohnung zurückkehrte, bemerkte er, dass ihm ein Mann gefolgt war. Der Unbekannte stieß ihm sofort wortlos ein Messer in den Bauch. Danach drehte sich der Täter um und flüchtete. Er konnte bislang nicht ermittelt werden.

> Tote bei Brand im Kreispflegeheim Weinheim: Am 5. Juni kam es in einem Zimmer des Kreispflegeheims Weinheim zu einem Zimmerbrand, bei dem eine 42-jährige Frau nur noch tot geborgen werden konnte. Mehrere Patienten und Heimbewohner mussten evakuiert werden, insgesamt wurden 19 Personen verletzt. Nach umfangreichen Ermittlungen gestand eine 20-jährige Frau die Tat. Sie hatte wohl wissend, dass ihre Zimmerkollegin ihr Bett nicht verlassen kann, ein Stofftier angezündet und danach das Zimmer verlassen. Die Brandstifterin wurde im PZN Wiesloch untergebracht.

> Mehrfache Vergewaltigung/versuchter Totschlag in Schwetzingen: Im Januar 2012 zeigte eine 29-Jährige aus Schwetzingen zahlreiche Gewaltattacken ihres Lebenspartners an. Die Ermittlungen ergaben, dass es bereits seit mehreren Jahren zu Bedrohungen, Körperverletzungen und Vergewaltigungen gekommen war, bei denen teilweise die ein bis sechs Jahre alten Kinder anwesend waren. Anfang Januar würgte der Beschuldigte seine Lebenspartnerin bis zur Bewusstlosigkeit, anschließend vergewaltigte er die Frau. Der Täter wurde am 6. August 2012 zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten verurteilt.