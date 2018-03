Von Carsten Blaue

Edingen-Neckarhausen. Rechts ist ein Lidl-Markt, links die Selimhan Camii-Moschee. Und zwischendrin ist "epicto". Hier, im Gewerbegebiet von Edingen-Neckarhausen, sitzt also von außen recht unscheinbar ein Dienstleistungsunternehmen für Veranstaltungstechnik, das es in sich hat. Das die Events von Unternehmen wie SAP oder John Deere ins rechte Licht setzt oder die Shows von Peter Maffay, Pur oder Udo Lindenberg konzipiert, plant und auf die Tourneebühnen bringt. Gründer und Geschäftsführer von "epicto" ist der Schriesheimer Michael Schenk. Seit knapp 30 Jahren ist er im Geschäft, hat sein Metier von der Pike auf gelernt und hat sich in seiner Branche ein Alleinstellungsmerkmal erarbeitet. Bei ihm bekommen die Kunden nämlich alles aus einer Hand - von der Idee bis zur Bühnenreife.

Schenks Firma steuert unter anderem die LED-Technik und Videoprojektionen bei und kooperiert für Ton, Bühnenaufbau, Licht oder Pyrotechnik mit Unternehmen, die auf diese Segmente spezialisiert sind. Die Koordination aber hat "epicto": "Wir sind wie Architekten, die Häuser planen. Nur kommt noch dazu, dass wir auch die Bauunternehmer sind", sagt Schenk, der selbst mal Architektur studiert hat. Bis er 1984 den Lichtdesigner Günter Jäckle in Heidelberg traf, der damals Bühnenshows für Extrabreit und Gianna Nannini realisierte. Danach begann Schenks Lehrzeit auf Tourneen: "Wenn Du das zwei, drei Jahre machst, kannst Du eigentlich gar nicht mehr viel lernen danach." 1996 machte sich Schenk selbstständig unter dem Dach einer Holding für den kompletten Event- und Konzertbereich. "MS Video" hieß seine erste Firma mit Sitz in Plankstadt. Und schon damals war der Name Programm: "Ich war immer auf Videomedien spezialisiert."

Zehn Jahre später löste sich Schenk aus dem Unternehmensverbund und gab seiner Firma den Namen "epicto". Zur Veranstaltungstechnik kam 2010 der Bereich Konferenztechnik hinzu, der sich auf die Planung und Betreuung von Konferenzräumen spezialisiert hat.

Inzwischen deckt die Firma auch den Bereich Kongresstechnik in der Medizin ab und ist akademischer Lehrbetrieb der Dualen Hochschule in Mannheim, an der man Messe-, Kongress- und Eventmanagement studieren kann. Schenk gibt sein technisches Know-how also auch weiter - etwa Mitte Januar 2014, wenn er Eventagenturen, Veranstalter und Medientechniker zu den "V.I.P.-Tagen" bei "epicto" einlädt. Wobei "V.I.P." für Video, Interaktion und Projektion steht. Die neuesten Produkte aus diesen Bereichen werden vorgestellt.

Zudem empfiehlt Schenk seinen Gästen, im "Showlabor" von "epicto" vorbeizuschauen: "So was haben eigentlich nur wir", windet sich Schenk etwas vor dem Eigenlob. Aber so ist es eben. In diesem schwarzen, fensterlosen Raum hat sich Günter Jäckle häuslich eingerichtet, umgeben von Lichtmischpulten und Monitoren. Ein paar Meter vor ihm steht eine Bühne im Maßstab 1:10 samt Projektionsfläche auf voller Breite: "Das hier ist mein Proberaum", sagt Jäckle. Hier können auch Messeauftritte oder Konferenzen durchgespielt werden. Oder Konzerte.

Hier entstanden zuletzt auch die Bühnenshows für Maffays "Tabaluga"-Tour, Lindenbergs "Ich mach mein Ding"-Tour oder die jüngste "Afrika! Afrika!"-Show von André Heller. Der Vorteil des "Showlabors": Auf der Miniaturbühne kann die Inszenierung Schritt für Schritt erarbeitet werden. Jäckle lässt dabei Holzpuppen tanzen, die Musiker und Bühnenakteure ersetzen. Video- und Lichteffekte werden im Kleinen eingespielt.

Das spart Probeläufe, Zeit und Geld. Und auch an Sonderwünschen der Künstler kann hier getüftelt werden. Zurzeit arbeitet Jäckle in seinem "Showlabor" an Lindenbergs Stadion-Openairs im nächsten Juni in Düsseldorf und Leipzig: "Das ist wie ein Märklin-Baukasten mit ein paar Spielereien", sagt der Lichtmann zu seinem Arbeitsplatz. Und Schenk ergänzt: "Für die Künstler ist das wie 'Wünsch Dir was'. Aber wir müssen das Machbare prüfen."

Kürzlich nahm Lindenberg wieder auf dem schwarzen Sofa vor Jäckles kleiner Bühne Platz, um an der Stadion-Show zu feilen. Zeitgleich fand bei "epicto" eine LED-Schulung für Techniker statt: "Ich habe denen vorher gesagt, dass ihnen der Udo hier über den Weg laufen kann und dass sie kein Aufhebens darum machen sollen", grinst Schenk: "Und dann war's Lindenberg, der alle mit Handschlag begrüßt hat." Dass der "Panikrocker" gegenüber in der Vereinsgaststätte der örtlichen Hundefreunde spontan zum Pizzaessen war, ist nur eine Anekdote, die passieren kann. Hier im Gewerbegebiet von Edingen-Neckarhausen.