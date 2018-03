Von Gerhard Bühler

Seit dem Beginn der Diskussion um die Ausrichtung der Bundesgartenschau 2023 in der Quadratestadt stellt die Einbeziehung der Feudenheimer Au den größten Streitpunkt dar. Bis jetzt stehen sich die Meinungen von Befürwortern und Gegnern nahezu unverändert kontrovers gegenüber, die Auseinandersetzung nimmt inzwischen fast schon Züge eines Glaubenskrieges an. Dabei wollen doch offenbar alle das Gleiche: Eine intakte, attraktive Naturlandschaft im ehemaligen Neckarbogen.

Die an den Stadtteil Feudenheim grenzende tief liegende Au ist einst durch den Neckar entstanden, der sich hier über viele Jahrhunderte hinweg bis zum angrenzenden Hochgestade des "Aubuckels" sein Flussbett suchte. Bei der Flussbegradigung im 18. Jahrhundert wurde die alte Flussschlinge abgetrennt, die Au verlandete und wurde eingedeicht. Seitdem wird hier bis heute intensiver Ackerbau betrieben.

Bereits in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts träumten Verkehrsplaner von einer Südspange genannten Verbindung der B 9 bei Ludwigshafen-Rheingönheim über den Rhein und dem Rhein-Neckar-Schnellweg (B 38a) durch die Feudenheimer Au zur B 38 bei Käfertal. Als diese Pläne dann etwa 20 Jahre später in die Tat umgesetzt werden sollten, erhob sich breiter Protest in der Bevölkerung, eine Bürgerinitiative "Rettet die Au" machte erfolgreich mobil. Die Maßnahme wurde daraufhin nicht weiter verfolgt, die Feudenheimer Au dagegen 1988 auf einer Fläche von 44 Hektar sogar als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. An den Feldrändern wurden Obstbäume, Hecken und Sträucher gepflanzt.

Gerade diese unmittelbare Nähe von Stadt und noch bestehender Landwirtschaft sowie der landschaftliche Kontrast zwischen tief liegender Au und Hochgestade im Bereich der Spinelli-Kaserne mit der Bruchkante am Aubuckel seien jene Pluspunkte, die mit ihrem landschaftlichen Reiz für eine erfolgreiche Bundesgartenschau in Mannheim sorgen könnten, betonte der Landschaftsplaner Bernhard Schwarz in seiner 2012 vorgestellten Machbarkeitsstudie, in der er die Möglichkeiten einer solchen Schau in Mannheim untersuchte. Nach den Vorschlägen des Buga-erfahrenen Experten sollte sich in der Au unterhalb der Bruchkante Aubuckel zusätzlich ein lang gestreckter Wasserlauf in das geplante Gelände für die Bundesgartenschau hineinziehen.

Im Gemeinderat führten diese Ideen allerdings zu einer kontroversen Diskussion. Schließlich wurde für die Bewerbung mit breiter Mehrheit ein Kompromiss beschlossen, der eine Reduzierung des Gartenschau-Anteils in der Feudenheimer Au vorsieht. Das Landschaftsschutzgebiet soll erhalten werden und dort für die Bundesgartenschau erstellte Einrichtungen nach Ende der sechsmonatigen Schau wieder zurückgebaut werden. Lösungen für bestehende Probleme, etwa die mitten durchs Buga-Gelände führende Straße am Aubuckel, sollen unter Beteiligung der Bürger noch in vier Planungsgruppen gefunden werden.

Mit strikter Ablehnung dieses Vorhabens meldete sich das Mannheimer Umweltforum, eine Plattform verschiedener Umwelt- und Naturschutzverbände, zu Wort. Die Veränderung der Feudenheimer Au für die Bundesgartenschau sei nicht akzeptabel, verweist ihre Sprecherin Gabriele Baier auf die dafür notwendige Schaffung der Infrastruktur von Wegen und Einrichtungen. "Angepflanzte Gehölze und Bäume müssen weg, wertvolle Ackerfläche wird zerstört", kritisiert sie ebenso den geplanten Wasserlauf.

Auch ohne Bundesgartenschau und mit kleinem Aufwand sei es dagegen möglich, das Gelände der Spinelli-Kaserne zu begrünen und eine Frischluftschneise zu schaffen, stellt Baier das gesamte Konzept für die Bundesgartenschau infrage.

Der 60-jährige Johannes Walter, der sich aus bürgerschaftlichem Engagement heraus im Konversionsprozess einsetzt und dort als "Zukunftslotse" fungiert, ist über so viel Misstrauen gegenüber der Verwaltung befremdet. "Die Behauptung, das Landschaftsschutzgebiet soll kaputtgemacht werden, ist falsch", kritisiert er die vorgebrachte Argumentation. Ziel sei es vielmehr, die Natur in der Au zu erhalten und sogar höherwertiger als bisher zu gestalten.

Eine Bundesgartenschau solle kein Selbstzweck sein, sondern als "Motor" die Stadtentwicklung im Mannheimer Nordosten vorantreiben, hatte die Stadtverwaltung von Beginn an die ihr zugedachte Rolle im Konversionsprozess betont. Neben einem durchgehenden Grünzug durch das Spinelli-Areal stehen hier im Rahmen der Konversion auch die Schaffung von hochwertigen Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten auf dem Programm. Der Reiz einer Bundesgartenschau liegt dabei nicht zuletzt in erwarteten Landeszuschüssen von 40 bis 50 Millionen Euro.

Trotz der bereits gefallenen Entscheidung im Gemeinderat wird seitens der Gegner der Bundesgartenschaupläne inzwischen für einen Bürgerentscheid geworben. Sinn mache dies nur auf der Basis der Ergebnisse der bürgerschaftlichen Planungsgruppen, lautet die Meinung bei SPD, CDU und Grünen, die sich einem Bürgerentscheid aber grundsätzlich nicht verschließen wollen. Wie dieser am Ende ausgehen könnte, scheint derzeit aber noch völlig offen.