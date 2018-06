Leimen. (alb) Er hatte Ende Oktober 2014 eine damals 67-jährige Frau in Leimen brutal überfallen, ausgeraubt und lebensgefährlich verletzt. Die Seniorin konnte nur durch eine Not-OP gerettet werden und lag danach tagelang im Koma. Sie leidet bis heute an den Folgen des Verbrechens.

Wann sich der Täter vor dem Heidelberger Landgericht verantworten muss, steht noch nicht fest. "Der Mann ist derzeit in Kroatien in Haft", sagte ein Staatsanwaltschaftssprecher gestern. Warum und wie lange, konnte er indes nicht sagen. Man strebe an, dass der 48-jährige Bosnier nach dem Verbüßen seiner Strafe nach Deutschland ausgeliefert wird. "Das ist allerdings ein kompliziertes Verfahren, in dem viele Behörden in beiden Ländern eingeschaltet sind", so der Sprecher weiter.

Der Angriff auf die Seniorin hatte große Betroffenheit in der Region ausgelöst. Letztlich führte ein Schuhabdruck die Ermittler auf die richtige Fährte: Von Herrenschuh der Marke "Memphis" waren in "Deichmann"-Filialen rund um Leimen 400 Paare verkauft worden. Bei einer europaweiten Recherche des DNA-Profils geriet der 48-Jährige in den Fokus. Weitere Nachforschungen ergaben, dass der Bosnier Verbindungen in den Rhein-Neckar-Kreis hat und sich zur Tatzeit in Leimen aufhielt - und sich eben solche Schuhe kaufte.

In Zusammenarbeit mit den kroatischen Behörden konnte dem Mann ein Fingerabdruck vom Tatort zugeordnet werden. An seiner Jacke wurde zudem Blut des Opfers festgestellt. Bislang schweigt er zu den Vorwürfen. Der Täter hatte sich in Leimen über eine offenstehende Terrassentür Zugang zur Kellerwohnung des Opfers verschafft.

Als er die Seniorin dort antraf, ging er sofort auf sie los. Eine Nachbarin fand die schwer verletzte 67-Jährige auf dem Boden liegend.