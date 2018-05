Brühl. (stek) Die Finanzkrise mit ihren Einbrüchen rund um die Welt liegt nur wenige Jahre zurück. Und in weiten Teilen Europas ist sie auch noch mit aller Wucht zu spüren. Doch in Deutschland deutet vieles darauf hin, dass die Krise überwunden wurde. Für die Hufeisengemeinde postulierte Bürgermeister Dr. Ralf Göck im Rahmen der Haushaltsplanungen sogar ein finanzpolitisches Durchstarten. "2014 haben wir die Chance, das Ergebnis aus den guten Zeiten 2007 und 2008 zu übertreffen."

Eine der wichtigsten Kennzahlen des rund 42 Millionen Euro schweren Haushalts erwähnte Göck gleich zu Beginn der Gemeinderatssitzung am Montag. Die laufenden Kosten können durch die laufenden Einnahmen gedeckt werden. Heißt: Im Verwaltungshaushalt bleibt ein Überschuss von einer Million Euro, die dem Vermögenshaushalt zugeführt werden können. Das ist zwar deutlich weniger als 2007 oder 2008, wo je rund vier Millionen übrig blieben. Doch dafür sind nicht die Einnahmen verantwortlich, sondern die gestiegenen Ausgaben.

Im Vergleich zu 2007/2008 verzeichnet die Gemeinde zwei Millionen Euro mehr an Umlagen an Land und Kreis, 1,8 Millionen Euro mehr an Personalkosten und 1,5 Millionen Euro mehr an Zuschüsse an Dritte. Hier vor allem Zuschüsse an die beiden kirchlichen Kindergartenträger. Insgesamt gibt die Gemeinde mittlerweile fast zwei Millionen Euro für die Betreuung von Kindern aus. Immerhin eine Verdopplung in fünf Jahren. Und das alles heißt zusammen genommen, dass die Gemeinde trotz Rekordeinnahmen netto rund 455.000 Euro weniger zur Verfügung hat als im Vorjahr.

Eher zurückhaltend werden Neuinvestitionen angegangen. 1,4 Millionen Euro sind hier für die Fassadensanierung der Schillerschule oder die Sanierung des Sitzungssaals verplant. Am Ende ließ der Bürgermeister keinen Zweifel daran, dass die Gemeinde gut gerüstet sei, um ab 2015 das Großprojekt "Sportpark Süd" zu stemmen.

Auch Bernd Kieser (CDU) erkannte in dem Zahlenwerk eine erfreuliche Entwicklung. Aus dem Vermögenshaushalt fließen 4,2 Millionen Euro in die Rücklagen, die Ende 2014 voraussichtlich auf deutlich über zehn Millionen Euro angestiegen sein werden. Ab 2015 bis 2017, so die mittlere Finanzplanung, wird diese Sparbüchse jedoch ziemlich leiden. Sind doch in diesem Zeitraum Entnahmen von über zehn Millionen Euro geplant. Und so sei der Gemeinderat gut beraten, alle Projekte auf ihre Notwendigkeit genau zu prüfen.

Hans Hufnagel (SPD) erwähnte ebenfalls den parallelen Anstieg von Einnahmen und Ausgaben. Der Kämmerer Robert Raquet gehe im Vergleich zu 2013 von Mehreinnahmen von 660.000 Euro und Mehrausgaben von 1,1 Millionen Euro aus. Eine Entwicklung, die auch mit dem Personalschlüssel im Betreuungsbereich zusammenhängt und, so Hufnagel, politisch gewollt sei.

Ein Satz den auch Heidi Sennwitz (FW) unterstrich. Zugleich forderte sie hier aber auch eine zeitnahe Überprüfung der Gebühren. Klaus Triebskorn (GL) kritisierte dagegen das intransparente Zustandekommen des Haushalts. Die Beratung der einzelnen Anträge erfolge nicht öffentlich. Öffentlich sei dann nur noch die Schlussabstimmung über das ganze Zahlenwerk.

Darüber hinaus verwundere es ihn, dass fast alle Anträge der GL von allen anderen abgelehnt würden. Und so lehnten die beiden GL-Vertreter den Haushaltsplan auch ab. Alle anderen Fraktionen stimmte am Ende zu, so dass die Haushaltsplanung 2014 mit großer Mehrheit angenommen wurde.