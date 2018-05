Von Stefan Kern

Brühl. Für die Gemeinderatsfraktionen haben die Haushaltsanträge große Bedeutung. Werden mit diesen doch politische Präferenzen und Prioritäten transportiert, was gerade im Vorfeld der Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr durchaus richtungsweisend sein könnte. Einig waren sich alle Fraktionen darin, dass die Haushaltslage genügend Spielraum für weitere Investitionen bietet.

Bürgermeister Dr. Ralf Göck erläuterte die Verwaltungsanträge mit einem Volumen von rund 5,3 Millionen Euro wie etwa die Umgestaltung des Rathauses inklusive Modernisierung des Sitzungszimmers. Eine angedachte Klimaanlage für das gesamte Rathaus wurde dagegen zurückgestellt. Wichtig seien auch das Hilfeleistungslöschfahrzeug für die Feuerwehr, die Fassade der Schillerschule, die Sporthalle Süd und der weitere Ausbau der Kinderbetreuung.

Roland Schnepf (SPD) erneuerte mit der Sanierung der Rheinauer Straße und dem Bau einer Bibliothek auf dem Gelände der Schillerschule oder im Steffi-Graf-Park zwei Anträge aus 2012. Ferner will die SPD eine Planungsrate für den Bau zweier Tagesgruppen im Kindergarten Heiligenhag, den Erwerb von bebauten Grundstücken, um bezahlbaren Wohnraum gewährleisten zu können, die Erstellung eines Mietspiegels oder zumindest eine Auflistung von Vergleichsmieten und den Erwerb einer Luftschiffhalle für die Vereine.

Eva Gredel (CDU) will ebenfalls Grundstücke mit dem Ziel erwerben, bezahlbaren Mietwohnungsraum zu ermöglichen. Weitere Investitionen sollen in die Neuordnung der Parkplätze gegenüber der Krone in der Ketscher Straße, die Neugestaltung des Spielplatzes "Wiesengrund", den weiteren Ausbau der U3-Kinderbetreuung, die bessere Ausschilderung des Hallenbadparkplatzes und die Prüfung der Kosten für ein elektronisches Ticketsystem im Freibad fließen. Ferner forderte Gredel eine realistische Kostenschätzung für eine Fuß- und Fahrradbrücke auf die Kollerinsel und eine Lösung für den Musikverein und sein Proberaumproblem. Anbieten würden sich das ehemalige Rheingold-Kino oder eine der Schütte-Lanz-Hallen.

Heidi Sennwitz (FW) wünscht, dass die Neugestaltung des Friedhofs zügig in Angriff genommen wird. Daneben stehen ebenfalls die Schaffung von Mietwohnungen, die Errichtung eines eingezäunten Hundeauslaufplatzes, eine Geschwindigkeitsmessanlage für die Bahnhofstraße, die Ersetzung des Bodenbelags am Haupteingang der Sporthalle Schillerschule und die Sanierung des Pferchstückerwegs im Fokus.

Klaus Triebskorn (GL) wünscht sich den Ausbau des Radwegnetzes, diverse Baumpflanzungen unter anderem in der Kirchstraße und an den Ortseingängen, ein Landschaftsschutzgebiet in Richtung Friedhof und kostenlose Hausaufgabenbetreuung. Wichtig war ihm auch die Bildung eines Rechnungsprüfungsausschusses, um einzelne Ausgaben eigenständig kontrollieren zu können.