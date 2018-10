Von Stefan Kern

Der Kampf um das Geothermiewerk tobt schon seit 2011 in Brühl. Auf der einen Seite stehen die Gegner, die wegen einer möglichen Erdbebengefahr Schäden an Häusern und Schulen befürchten, auf der anderen Seite die Befürworter; sie sehen in der Erdwärme einen wichtigen Zweig der Energiewende. Der Graben zwischen den Lagern zieht sich quer durch Brühl. Die Gemeinde kämpfte mit gleich zwei juristischen Verfahren gegen das Kraftwerk beziehungsweise dessen Betreiber GeoEnergy - eines davon hat sie verloren.

Rückblende: Eine Mehrheit im Gemeinderat, bestehend aus CDU, Freien Wählern und Grüner Liste, bezweifelte, dass das Großprojekt in Brühl realisiert werden müsse. In der Fachsprache nennt sich das Privilegierung oder Ortsgebundenheit. Da das Geothermiewerk nicht privilegiert sei, so die Lokalpolitiker, könne noch ein Baustopp erreicht werden. Zu diesem Zweck wollte der Gemeinderat den 2008 erteilten Bauvorbescheid für die Anlage 2011 nicht verlängern, wurde dann aber von den Baubehörden des Landes überstimmt.

Zu Recht, wie das Verwaltungsgericht Karlsruhe vor knapp vier Wochen feststellte (die RNZ berichtete). Das Erdwärmewerk mit einer geplanten Leistung von fünf bis 7,5 Megawatt sei als umweltfreundlicher Energieerzeuger "bauplanungsrechtlich privilegiert". Daraufhin ließ der Gemeinderat von zwei Anwälten die Möglichkeit einer Revision prüfen.

Beide Juristen kamen zum gleichen Ergebnis: Die Chancen für eine erfolgreiche Berufung gehen gegen Null. Eine klare Aussage der Anwälte, die vielen Ratsmitgliedern zwar nicht schmeckte, die sie aber schließlich zähneknirschend akzeptierten. Es wurde darauf verzichtet, Berufung einzulegen. Ganz zur Freude von GeoEnergy. Erleichtert sei man, dass nun Rechtssicherheit bestehe, teilte das Karlsruher Unternehmen mit.

Trotz der Niederlage will sich Brühl aber noch nicht geschlagen geben; der Rechtsstreit wird auf einer anderen Ebene fortgesetzt. In dem zweiten Verfahren geht es um eine Räumungsklage. Konkret fordert die Gemeinde von GeoEnergy ein kleines Zusatzgelände zurück, das der Investor nur für die Anfangszeit zum Zweck von Probebohrungen gepachtet hatte. Hier sieht sich die Gemeinde klar im Recht. Denn nach ihrer Auffassung hätte das Areal schon Ende des vergangenen Jahres geräumt werden müssen.

Doch dies geschah nicht, weshalb hier ebenfalls Justitia entscheiden muss. Der Ausgang des Verfahrens ist offen. Derzeit ist noch unklar, wann das Landgericht Mannheim in dem Fall ein Urteil sprechen wird. Bis dahin und wahrscheinlich auch darüber hinaus tobt der Streit weiter. > Siehe "Hintergrund"