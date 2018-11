Brühl. (stek) Es ist genau fünf Jahre her, dass der Gemeinderat beschloss, den FV Brühl auf ein Gelände, angrenzend zur Marion-Dönhoff-Realschule im Süden, umzusiedeln und das Projekt "Sportpark Süd" anzustoßen. Die dann frei werdende Fläche sollte dagegen städtebaulich entwickelt werden. Für Bürgermeister Dr. Ralf Göck werden damit gleich mehrere Ziele erreicht. Zum einen werde die sportliche Infrastruktur verbessert und zum anderen in geradezu idealer Lage Bauland geschaffen. Ferner sehen die Planungen vor, dass der Verkauf der Baugrundstücke als Gegenfinanzierung des "Sportpark Süd" dient.

Während der erste Teil mit einem Hallenneubau vor der Vollendung steht, wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung der Bebauungsplan "Am Schrankenbuckel" behandelt. Dieses Vorhaben, so Göck, diene der Zukunft der Hufeisengemeinde, entstehe doch hier nicht nur Grund für Einzel- und Doppelhäuser, sondern auch für Geschosswohnungsbau. "Und die brauchen wir dringend."

Darüber hinaus werde das Projekt dem städtebaulichen Gebot gerecht, wonach alle Möglichkeiten der Innen- der Außenentwicklung vorzuziehen seien. Mit diesem Schritt werden nun die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planungen dargestellt. Genaue Planungsinhalte wie welche Häuser wohin kommen würden in einer nächsten Phase angegangen.

Bernd Kieser (CDU) signalisierte genau wie Roland Schnepf (SPD) und Maurizio Teske (JL) Zustimmung. Jens Gredel (FW) dagegen erläuterte die anfängliche Skepsis der Freien Wähler. Sie seien dagegen gewesen, da ein Sportpark direkt neben dem Geothermie-Gelände unvorstellbar und auch die Finanzierung zu riskant erschien. Um genauer in die Planung einzusteigen und vor allem endlich Zahlen auf den Tisch zu bekommen, votierte die FW für einen Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans "Am Schrankenbuckel". Einzig Klaus Triebskorn (GL) lehnte das Vorhaben ab. Er ist sich sicher, dass hier Baugrund für den maximalen Ertrag maximal ausgenutzt werde. Letztlich stimmte die große Mehrheit gegen die drei Stimmen der GL für die Aufstellung des Bebauungsplans.

Problemlos gingen danach die vorläufige Eröffnungsbilanz (Schätzung aller Werte) für das neue kommunale Haushaltsrecht, die Auftragsvergabe Fenster (rund 62 000 Euro), Schlosserarbeiten (knapp 57 000 Euro) und Wärmedämmverbundsysteme (fast 70 000 Euro) für den Neubau des Gemeindewohnhauses Rohrhofer Straße 34 und das neue Wegekonzept für den Friedhof durch den Rat. Mit dem rund 215 000 Euro teuren Konzept, das in den kommenden vier Jahren umgesetzt werden soll, soll die Erreichbarkeit gerade für Rollstuhlfahrer und Rollatoren verbessert werden. Dabei werden die Hauptwege und Querverbindungen asphaltiert und auf den Nebenwegen wird der Rundkornkies durch gebrochenes Material ersetzt.

Für das Geothermiegelände gebe es, so Göck, Interessenten, noch sei aber nichts spruchreif. Spruchreif ist dagegen, dass das Karlsruher Landgericht am 27. April, 9.30 Uhr, in Sachen Geothermie-Zusatzgelände tagt.