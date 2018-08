Bruchsal. (pol/mün) Großes Glück hatte am Donnerstagmittag ein 13 Jahre alter Schüler, der auf einem Bruchsaler Schulhof vom Projektil eines Luftgewehrs getroffen wurde. Nach Angaben der Polizei drang das Geschoss zwar nicht durch den Kragen der Kleidung, hinterließ aber ein sichtbares Hämatom.

Die Schülergruppe stand gegen 12.45 Uhr auf dem Hof einer in der Bruchsaler Südstadt gelegenen Schule, als ihn das Diabolo eines Luftdruckgewehres am Hals traf. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Bruchsal wurden durch die Schüler auf ein etwa 40 Meter entferntes offen stehendes Fenster aufmerksam gemacht, aus dessen Richtung offensichtlich geschossen wurde.

In dem Haus wurde ein 26-Jähriger angetroffen, der zwar einräumte, ein Luftdruckgewehr zu besitzen, dieses aber nicht selbst benutzt haben wollte. Später stellte sich heraus, dass der inzwischen gegangene Cousin des Wohnungsinhabers aus dem Fenster heraus auf die Schülergruppe geschossen. Das Luftdruckgewehr nebst kompletter Munition wurde beschlagnahmt.

Der 23 Jahre alte Schütze konnte am Nachmittag an seiner Bruchsaler Arbeitsstelle vorläufig festgenommen werden. Er räumte die Tat umfänglich ein, heißt es im Polizeibericht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Karlsruhe kam er wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß. Allerdings wird er sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten und zudem auch auf zivilrechtliche Forderungen einstellen müssen.