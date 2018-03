Heidelberg/Karlsruhe. (hol) Mehrere Brände an Bahngleisen rund um Karlsruhe haben am Donnerstag zu erheblichen Behinderungen im Zugverkehr geführt. Am Mittwochabend hatten Unbekannte nördlich von Graben-Neudorf zwei parallel zur Bahnstrecke Karlsruhe-Mannheim verlaufende Kabelschächte in Brand gesetzt. Ein Zugführer entdeckte die Flammen gegen 20.20 Uhr. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, jedoch waren für den Bahnbetrieb wichtige Kabel beschädigt.

Der Sachschaden liege im sechsstelligen Bereich, berichtete die Polizei in Karlsruhe. Sie geht aufgrund der gefundenen Spuren von Brandstiftung aus. Eine Gefahr für Menschen habe zu keiner Zeit bestanden.

Im Laufe des Donnerstags wurden zwischen 11.30 Uhr und 14.45 Uhr drei weitere Brände entdeckt. Betroffen war die Bahnstrecke Heidelberg-Karlsruhe in der Nähe der Bahnhöfe Wiesloch-Walldorf und Bruchsal-Untergrombach sowie das Gleis von Bruchsal nach Bretten. In Untergrombach handelte es sich laut Polizei ebenfalls um Brandstiftung. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung und Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Die Bundespolizei unterstützt die Untersuchungen.

Die Strecken wurden teilweise gesperrt. Auch der Fernverkehr war betroffen. Laut Auskunft eines Bahnsprechers waren die Schäden am Donnerstagabend weitgehend behoben.

Ein weiterer Kabelbrand in Lingenfeld bei Germersheim blieb am Donnerstagnachmittag ohne Folgen für den Bahnverkehr. Zur Ursache oder einem möglichen Zusammenhang wollte sich die Bahn nicht äußern.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel. 07 21 / 9 39 55 55 zu melden.