Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Bei Rennsportfans beginnen die Ohren zu klingen, wenn sie Namen hören wie Tyrell, Lotus, Lola oder Brabham. Noch ein wenig lauter wird das Klingeln, wenn der Name Cosworth fällt. Denn der Cosworth-Motor ist bis heute mit 155 Grand-Prix-Siegen zwischen 1967 und 1983 der erfolgreichste Formel-1-Saugmotor aller Zeiten. Und bei der diesjährigen "Bosch Hockenheim Historic - Jim Clark Revival" Veranstaltung auf dem Hockenheimring ist ein - ausgebrannter - Cosworth Motor in der "Jim Clark Ausstellung" im Sachs Haus zu sehen. Zum zehnten Mal präsentiert der Schweizer Juerg Mallepell in Hockenheim seine Sammlung rund um das Motorsportidol Jim Clark, der 1968 auf dem Hockenheimring tragisch ums Leben kam. Und der Cosworth Motor, konstruiert von den beiden Engländern Mike Costin und Keith Duckworth, wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Ein guter Grund, ihm in der Ausstellung eine eigene Ecke zu reservieren, findet der Jim Clark Fan. Auch wenn Jim Clark seine beiden Weltmeistertitel mit dem Konkurrenzmodell Coventry-Climax im Lotus herausfuhr.

Draußen in den Boxen der Rennteams wird eifrig geschraubt. Pete Burnes schraubt an der Vorderradbremse eines hellblau lackierten Benetton Formel-1-Renners aus den 1990er Jahren herum, der in der Boss-Rennserie (Boss - Big Open Single Seater) an den Start gehen soll. So mancher der um ihn herum stehenden Beobachter würde sonst was dafür geben, einmal an ein solches Auto Hand anlegen zu dürfen. Der Mechaniker ist eher genervt, dass die Schraube nicht passen will, weil der Start immer näherrückt. Trotzdem behält er die Nerven und lässt die Fans zuschauen.

Bei der Hockenheim Historic sind die Fans hautnah dabei. Sie dürfen fragen und fotografieren. Wenn die Motoren in den Garagen aufröhren, dann ist Oropax angesagt. Hier wird noch mal Öl aufgefüllt, dort am Laptop die Motoreneinstellung geprüft. Dann geht es raus auf die Boxengasse in Richtung Rundkurs. Den ganzen Tag über an drei Renntagen sind historische Rennautos in verschiedenen Rennserien auf der Strecke.

"Alles hat angefangen mit einem Foto von Jim Clark in einer Rennzeitschrift", sagt der Sammler Mallepell. Das war 1962. Seither ist er Jim-Clark-Fan und hat zahlreiche Gegenstände rund um den zweifachen Formel-1-Weltmeister zusammengetragen. Nur einmal im Jahr stellt er sie in Hockenheim aus. "Alle anderen Angebote lehne ich immer ab", sagt er. Originalfotos, Modellautos, Pokale, Schriftstücke von Zeitgenossen, Programmhefte und vieles mehr zeigt er in Vitrinen und an Stellwänden.

Und die Sammlung wächst noch immer. Ganz besonders während der drei Tage am Hockenheimring bekommt er immer wieder Angebote von Besuchern. "Aber das meiste habe ich schon", bedauert Mallepell.

Info: Die Hockenheim Historic (www.hockenheim-historic.de) ist am heutigen Samstag, 22. April, von 8 bis 20 Uhr geöffnet und am morgigen Sonntag, 23. April, von 8 bis 18.30 Uhr.