Von Alexander R. Wenisch

Heppenheim/Hirschhorn. Neugierige Blicke auf das Gewimmel am Heppenheimer Marktplatz, in der Altstadt herrscht buntes Treiben: Indische Kamerateams sind mit den letzten Vorbereitungen für den Dreh befasst, während die beiden Hauptdarsteller Rajniesh Duggal und Subhashree Ganguly noch schnell gepudert werden.

Die Szenen ähneln sich, egal wo die Crew auftaucht. Verwundert bleiben Touristen und Einheimische stehen und schauen dem Treiben zu. In Mannheim, Hirschhorn, Heppenheim oder Waldmichelbach - die Kamerateams und die Schauspieler mit ihren bunten Gewändern fallen auf. Schnell wird klar: ein Tatort wird hier gerade nicht gedreht.

Bollywood ist das Stichwort. Dieses opulente, farbenprächtige indische Kino hat die Rhein-Neckar-Region für sich entdeckt. Seit Anfang August wurden hier Szenen für einen Film aufgenommen. Liebesszenen auf dem Heppenheimer Marktplatz, Tanz-Szenen in der Hirschhorner Altstadt, ausgelassenes Vergnügen auf der Sommerrodelbahn im Überwald. "Spark" ("Funke") soll der Film heißen und nach Weihnachten in die Kinos kommen.

Bollywood und Bergstraße, wie passt das zusammen? "Spark" ist nicht der erste Film, der in der Region gedreht wird. Bereits zum dritten Mal sind Teams aus der indischen Filmmetropole (ein Wortspiel aus "Bombay", dem heutigen Mumbai, und Hollywood) hier. Seit 2006 dient Heppenheim als malerische Kulisse. Landrat Matthias Wilkes ist seither sehr umtriebig, um seinen Kreis Bergstraße als Filmstandort zu etablieren. Nicht ohne Erfolg. Neben den nun drei Bollywood-Produktionen wurden bereits fünf weitere Streifen hier realisiert; unter anderem 2009 "Max Schmeling" mit Henry Maske in der Hauptrolle und 2010 "Festung", ein Familiendrama mit Karoline Herfurth und Peter Lohmeier.

Die indischen Filmemacher suchen und finden in Heppenheim oder Hirschhorn vor allem die "Romantik". Enge Gassen, alte Häuschen, heimelige Atmosphäre, intakte Umwelt. Kurz: Hier ist die Welt noch in Ordnung. Einige Bollywood-Streifen wurden in den letzten Jahren beispielsweise auch in den Schweizer Alpen gedreht.

Die Helden in "Spark" sind Rajaneesh Duggal und Subhashree Ganguli. In der Story geht es um Liebe und Rache. Der junge Held (Duggal) flieht aus Indien vor der Mafia nach Deutschland und schlägt sich mit Kurierjobs durch. Bei einer Auslieferung trifft er seine große Liebe, eine Inderin (Ganguli), die in Heppenheim Deutsch lernt. Doch bald muss der Held zurück nach Indien und sich an der Mafia rächen. Ob die Geschichte gut ausgeht, wird noch nicht verraten. Actionszenen des Films werden Regisseur Vinod Kumar Singh und Produzent Naresh Gupta in Mumbai drehen.

20 Millionen Euro soll "Spark" am Ende kosten. Keine Riesenproduktion also, und auch die richtig großen Stars des indischen Kinos sind nicht dabei. Heppenheim macht das nichts. Die Stadt hofft, sich ein Stück vom Kuchen abschneiden zu können. Der Kreis hat extra die "Indo-German Film Agency" (IGFA) gegründet; die Agentur, angegliedert an die Wirtschaftsförderung des Kreises, ist Dienstleister der Filmteams. Sie sorgt zum Beispiel dafür, dass in Heppenheim ohne Einschränkung überall gedreht werden darf, sagt Matthias Zürker, Leiter der Wirtschaftsförderung. Die IGFA hilft bei der Suche nach geeigneten Drehorten, bei der Film- und Kamera-Ausrüstung, dem Casting für Tänzerinnen und Statisten. Selbst bei der Suche nach mobilen Kochmöglichkeiten gibt es Unterstützung, immerhin hat die Crew ihren eigenen Koch mitgebracht. Die Servicegesellschaft "Film Commission" Hessen, die Filmfördergesellschaft der Metropolregion Rhein-Neckar in Mannheim und weitere regionale Organisationen unterstützen die Produktion ebenfalls.

Zürker gibt unumwunden zu: Bollywood in Heppenheim, das klingt skurril. "Aber skurril ist für uns eine Marketing-Strategie." Allein dass indische Filmemacher hier drehen, sorgt für Aufmerksamkeit der Presse. Filmteams, Radio, Printjournalisten: Ohne dass die Agentur viel dafür tun müsste, zeigten in den vergangenen Wochen Reporter Interesse, wollten berichten - was wiederum den Kreis Bergstraße bekannter macht.

Hier hofft man mittelfristig auf Impulse für den Tourismus. Und tatsächlich gibt es bereits eine Studie, die zeigt, dass die Zahl der indischen Besucher angestiegen ist, seit Heppenheim und die Bergstraße als Bollywood-Kulissen dienen. 2008 kamen knapp über 1000 Inder in den Kreis, zwei Jahre später waren es bereits gut 5500. Zum Vergleich: Nach Heidelberg kamen 1172 Inder im Jahr 2011 und 2274 im Jahr darauf. Das überraschende Plus für den Kreis Bergstraße mag auch damit zusammenhängen, dass verschiedene indische Reiseagenturen Heppenheim mit auf ihren Europatour-Plan genommen haben. "Paris, London, Neuschwanstein, Heppenheim", zählt Wirtschaftsförderer Zürker nicht ohne Stolz auf. Im wirtschaftlich erfolgreichen Indien wächst die wohlhabende Mittelklasse, die es sich leisten kann, auch Europa zu bereisen.

Die Filmemacher haben unterdessen nicht nur den indischen Markt im Blick, sondern auch den europäischen. Nach England, Deutschland oder in die Schweiz sind in den letzten Jahrzehnten viele Inder ausgewandert. Auch das potenzielle Touristen für die Bergsträßer? Das indische Kino, obgleich für westliche Seh- und Erzähltradition oft gewöhnungsbedürftig, wird seit einigen Jahren auch unter deutschen Kinogängern immer beliebter.

Profitieren soll vom Filmdreh nicht zuletzt auch die regionale Wirtschaft: Gastronomen bewirten die teils 50 Mann starken Filmcrews, aus der Region kommen Mitarbeiter für die Maske, und ein Kamerateam, das in Birkenau seinen Standort hat, ist von den Indern engagiert. Den Kreis kostet das alles - außer ein paar Personalstellen in der Filmagentur - nichts. "Wir profitieren nur", ist Thomas Wieland, beim Kreis für das Thema Kultur zuständig, zufrieden. "Bollywood hat sich bisher zu 100 Prozent selbst finanziert", sagt er, während am Marktplatz gerade getanzt wird.