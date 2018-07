Ludwigshafen. (lrs) Eine im Rhein bei Ludwigshafen gefundene Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Dienstag mit einem Schiff nach Lampertheim in Südhessen gebracht worden, wo sie dann gesprengt wurde. Die Aktion sei ohne Probleme verlaufen, sagte ein Sprecher der Stadt.

In Lampertheim könne die Aktion auf einem Wiesengrundstück in der Nähe des Rheins mit weniger Aufwand abgewickelt werden, hatte die Ludwigshafener Feuerwehrdezernent Dieter Feid (SPD) am Nachmittag erklärt. Nach seinen Angaben ging bei dem Transport auf dem mehrere Kilometer langen Abschnitt keine Gefahr von dem 500 Kilo schweren Blindgänger aus. Die Schifffahrt war für etwa zwei Stunden gesperrt.

Ein Bagger war am Dienstag vergangener Woche bei Sondierungsarbeiten des Chemiekonzerns BASF auf den Blindgänger im Rhein gestoßen. Zunächst war geplant gewesen, den auf einer schwimmenden Plattform deponierten Sprengkörper am gestrigen Mittwoch zu entschärfen. Nach der erneuten Überprüfung der Zünder gaben die Fachleute diesen Plan aber auf. "Der Kampfmittelräumdienst hat gesagt: Das Risiko, die herauszudrehen, ist zu groß", sagte Dieter Feid.

Auf dem Lampertheimer Gelände wurde dann eine Grube für die Bombe ausgehoben, die danach mit 200 Kubikmetern Sand bedeckt wurde. An dem Blindgänger wurde ein Sprengsatz angebracht, der die Bombe US-amerikanischer Herkunft detonieren ließ.