Heidelberg. (rok) Der RNZ-Fotowettbewerb hat den Zeitungslesern offenbar Beine gemacht: Sie gingen in den Zoo, auf den Reitplatz, in den Schwetzinger Schlossgarten, an die Alte Brücke, aber auch nach Afrika, um zum Beispiel "Beine aller Art" zu fotografieren. Fast 2000 Fotos wurden eingereicht. Die Jury (aus Beate Frauenschuh, Corinna Streng, Steffen Körber, Philipp Rothe und Rolf Kienle) hat jetzt die Sieger ermittelt.

In der Themengruppe "Beine aller Art" gewannen: 1. Georg Alexander Stinner, 2. Lena Bauer, 3. Gerhard C. Schneider, 4. Brigitte Schramm, 5. Peter Ziegler, 6. Harry Siegmund, 7. Anne Berger, 8. Friedrich Warth, 9. Harry Siegmund, 10. Uschi Halter, 11. Karin Kratz, 12. Julia Datko, 13. Roswitha Claus.

In der Themengruppe "Doppelt gesehen - Spiegelungen" haben gewonnen: 1. Renate Rubel-Müller, 2. Horst Kunert, 3. Ursula Janda, 4. Brigitte Schramm, 5. Heinrich Unser, 6. Siegfried Bös, 7. Peter Ziegler, 8. Rainer Rück, 9. Gerd Ludwig, 10. Maren Giljohann, 11. Harry Laub, 12. Dr. Sabine Ehlenbeck, 13. Petra Tilg.

Die Fotos der genannten Sieger werden von 20. September bis 1. Oktober in der Stadtbücherei Heidelberg ausgestellt. Danach nehmen sie den Weg zur bundesweiten Endausscheidung, wo sie nochmals eine Gewinnchance haben.