Von Joachim Baier

Biblis. Nach dem Aus für die Atomkraft feilt die Gemeinde Biblis an einer Zukunftsstrategie. Ein Entwicklungskonzept soll klären, wie die Leistungen des Kernkraftwerks als größtem Arbeitgeber und Gewerbesteuerzahler in der Region ausgeglichen werden können. Die Bürger von Biblis sollen sich an den Plänen beteiligen und Vorschläge machen. "Wir sind in einer sehr extremen Situation", sagte Bürgermeisterin Hildegard Cornelius-Gaus (parteilos) jetzt zum Start einer Bürgerbefragung.

Im Juni wurde das Standortentwicklungskonzept gestartet. Bis Ostern 2013 soll klar sein, wie es nach dem geplanten Abbau der Anlage im mittelständisch strukturierten Biblis mit 9000 Einwohnern weitergehen wird. Mitmachen bei der Befragung können alle Einwohner ab 14 Jahren per Post und im Internet. Auch Unternehmer können sich an der Befragung beteiligen. Rund 8000 Fragebögen sollen verschickt werden.

Das inzwischen abgeschaltete Kraftwerk hat zwei Reaktoren. Block A ging 1974 ans Netz, 1976 folgte Block B. Mit einem definitiven Ende dürfte es zwar noch etliche Jahre dauern. Doch die Gemeinde will frühzeitig die Weichen stellen.

Rund 1000 Arbeitsplätze gab es in dem Unternehmen. Bei Revisionen kamen bis zu 1500 Mitarbeiter noch hinzu. Ein erster Stellenabbau hat mittlerweile schon begonnen. Das bekamen bereits Beherbergungsbetriebe durch einen deutlichen Rückgang der Übernachtungszahlen zu spüren.

Jährlich wurden durch das Kraftwerk bislang Millionen Euro in die Gemeindekasse gespült. "Im Haushalt kommen wir 2012 noch einmal mit einem blauen Auge davon", erklärte der Fraktionsvorsitzende Hans-Michael Platz. "2013 werden wir das erste Mal einen großen Einbruch erleben."

In der Gemeindevertretung mit 23 Sitzen ist die CDU mit zehn Stimmen die größte Gruppe. Durch den Wegzug von Fachleuten des Kraftwerkes komme auch der Immobilienmarkt in Bewegung, sagte Platz. "Die Auswirkungen treffen Biblis in allen Bereichen."

Erarbeitet wird das Standortentwicklungskonzept vom Beratungsunternehmen ExperConsult (Dortmund). "Atomkraftwerke werden auch anderswo geschlossen. Es ist immer eine riesige Herausforderung", sagte Professor Stefan Lennardt von ExperConsult. "Biblis hat aber viele Chancen."

Einen ähnlich tiefgreifenden Wandel hat die Stadt Hanau schon hinter sich. Mitte der 90er Jahre ging die Produktion von Brennelementen für Atomkraftwerke zu Ende. Auf dem Areal entstand ein Industriepark, auf dem sich vor allem Technologiefirmen ansiedeln. "Den Wandel hinzubekommen, ist ein langer und schwieriger Prozess", sagte Erika Schulte von der Hanauer Wirtschaftsförderung. "Auch der gesamte Ruf einer Stadt muss sich wandeln."

Wohin in Biblis die Reise gehen soll, darüber hat der Wirtschafts- und Verkehrsverein Biblis schon seine Vorstellungen. "Wir hoffen, dass Firmen kommen, die Arbeitsplätze mitbringen", sagte der Vorsitzende Bruno Neumann. "Wir sitzen ziemlich genau zwischen den Metropolregionen Frankfurt und Rhein-Neckar. Das ist von Vorteil."