Heidelberg/Rhein-Neckar. (RNZ) Katrin Linser, Teamleiterin der Berufsberatung bei der Agentur für Arbeit Heidelberg, weist darauf hin, dass viele Arbeitgeber bisher keinen Azubi für den Ausbildungsstart in diesem Jahr gefunden haben. Die Chancen stehen also für geeignete Jugendliche immer noch gut, in den nächsten Wochen zu einem Ausbildungsplatz zu kommen - wenn man jetzt schnell ist und handelt: "Es ist am besten, wenn man noch vor den Ferien Bewerbungen verschickt, direkt in Betrieben anruft und Vorstellungstermine vereinbart".

Und weiter rät Linser: "Jetzt nochmal durchstarten und die Chancen nutzen. Und dabei sollte man auch Alternativen zum eigentlichen Wunschberuf ernsthaft überdenken." Ein besonderes Angebot der Heidelberger Arbeitsagentur ist am 19. Juli der "Bewerbertag". Hier kann man sich zwischen 14 und 17 Uhr ohne Voranmeldung über die Angebote und offenen Ausbildungsplätze informieren. Und man wird dabei nicht alleine gelassen: Jeder interessierte Jugendliche erhält individuelle Unterstützung durch eine Berufsberaterin oder einen Berufsberater. Dadurch ist es auch möglich, in einer Kurzberatung auch Informationen über denkbare Alternativen zum bisher gesuchten Ausbildungsplatz zu erhalten.

Interessierte kommen - auch wenn bisher noch kein Kontakt zur Berufsberatung bestanden hat - einfach nach Heidelberg in die Kaiserstraße 69/71 und dort in die 3. Ebene. Hinweise helfen, den richtigen Weg zu finden.

Ganz wichtig: Bewerbungsunterlagen oder zumindest einen Lebenslauf mitbringen. Und natürlich können auch die Eltern gerne dabei sein.

Am Bewerbertag verhindert? Einfach eine E-Mail an die Adresse Heidelberg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de schicken oder unter der Nummer 01801/ 555 111 (Festnetzpreis 3,9 Cent/Minute; Mobilfunkpreise höchstens 42 Cent/Minute) anrufen. Und das sind die "Top 10" der noch freien Ausbildungsstellen: Kaufmann im Einzelhandel, Koch, Restaurantfachmann, Zahnmedizinische Fachangestellte, Friseur, Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk/Bäckerei, Hotelfachmann, Verkäufer, Medizinischer Fachangestellter und Bürokaufmann.

Daneben, weist die Agentur für Arbeit Heidelberg hin, gebe es noch über 400 weitere Ausbildungsstellen in anderen Berufen.