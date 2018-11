Von Willi Berg

Mannheim. Der Mannheimer Prozess um den Betrug an einer 75-Jährigen zieht sich weiter in die Länge. Der Angeklagte soll die an Demenz erkrankte Frau um 300 000 Euro gebracht haben. Das Geld hat der 28-Jährige offenbar zu einem großen Teil an Automaten verspielt. Eigentlich sollten jetzt Verteidigung und Staatsanwaltschaft plädieren. Doch daraus wurde nichts. Zur Überraschung auch seines Anwaltes gab der Angeklagte eine Erklärung ab und holte zu einem Rundumschlag aus. So forderte er, den vom Gericht bestellten Gutachter "wegen Befangenheit auszuschließen". Außerdem kündigte er an, einen Strafantrag gegen diesen zu stellen.

Der Psychiater Hartmut Pleines hatte bei dem mutmaßlichen Opfer eine leichte gefäßbedingte Demenz diagnostiziert. Dieses Gutachten sei "höchst zweifelhaft", glaubt der 28-Jährige. Er beantragte, einen "neutralen Gutachter" hinzuzuziehen. Und er forderte, die Hausärztin der Seniorin als Zeugin zu laden. Die hatte das geistige Leistungsvermögen der alten Frau wesentlich schlechter beurteilt als der Gutachter.

Offenbar will der Angeklagte die Glaubwürdigkeit der 75-Jährigen in Zweifel ziehen. Die Rentnerin hatte ausgesagt, sie habe ihm das Geld geliehen. Der Angeklagte spricht von "Schenkung". Und: "Es kann keine Rede von Betrug sein", sagte er gestern. Er behauptete, der damals ermittelnde Polizist sei voreingenommen gewesen. Der Beamte habe sich mit der Tochter der Seniorin "abgesprochen". Darüber hinaus warf er auch noch einem Justizwachtmeister vor, er habe ihn gestern auf dem Weg in den Gerichtssaal "bedroht".

Nach einer Beratungspause sorgte der Angeklagte für eine weitere Überraschung: Er klagte über starke Herz- und Bauchschmerzen. "Ich fühle mich nicht in der Lage, weiterzumachen." Ein herbeigerufener Arzt konnte jedoch nichts feststellen. "Sie sind voll gesund", sagte der Vorsitzende Richter Rolf Glenz.

Dann wurde die Verhandlung unterbrochen, weil der Verteidiger keine Zeit mehr hatte, wie er ausführte. Der Prozess wird nun erst am 11. Januar fortgesetzt. Geplant sind dann die Plädoyers und das Urteil. Ob die Verhandlung an dem Tag tatsächlich zu Ende gehen wird, bleibt allerdings abzuwarten. Denn laut seinem Anwalt will der 28-Jährige dann ausgiebig von seinem "letzten Wort" Gebrauch machen - und das angeblich sieben Stunden lang.

"Gott segne Sie" sagte der Angeklagte schließlich, als er aus dem Gerichtssaal abgeführt wurde. Es wird für ihn nicht der letzte Prozess sein. Im Januar muss er sich auch wegen Betrügereien vor dem Landgericht Koblenz verantworten. Schon als Teenager war er als Serientäter zu einer langjährigen Jugendstrafe verurteilt worden. Gutachter Hartmut Pleines attestierte eine dissoziale Persönlichkeitsstörung, die sich bereits in der Kindheit gezeigt habe.