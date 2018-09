Neckargemünd/Neckar-Odenwald-Kreis. (pol/rl) Die heimtückischen Anrufe falscher Polizeibeamte, die in den vergangenen Tagen erfolgten, hören nicht auf. Am heutigen Donnerstag verzeichnete die Polizei einen weiterer Anstieg solcher Täuschungsanrufe. Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden neue Fälle aus Mosbach, Mosbach-Neckarelz, Billigheim, Aglasterhausen gemeldet. Bei den Telefonaten meldet sich meist eine männliche Stimme, die sich als Polizeibeamter ausgibt. Im weiteren Verlauf weist der Unbekannte auf einen angeblich bevorstehenden oder vereitelten Einbruch hin und erfragt die Vermögenssituation oder Bankdaten.

Auch in Neckargemünd meldete sich am Dienstagabend und am Mittwochmorgen ein vermeintlicher Polizeibeamter bei einer 79 Jahre alten Dame in der Odenwaldstraße. Hier behauptete er, eine Einbrecherbande festgenommen zu haben, die Notizen zu ihrem Namen mitführten und ihre Bankkarte "gehackt" hätten. Sie solle nun rasch eine größere Bargeldsumme bei ihrer Bank holen. Nachdem der Dame die Angelegenheit merkwürdig vorkam, verständigte sie die Polizei. Eine Anrufnummer hatte die Geschädigte nicht.

Die Polizei bittet darum, gegenüber Anrufern keine Angaben zu persönlichen Umständen und der Vermögenssituation zu machen. Lassen Sie sich nicht auf mögliche Treffen mit den vermeintlichen Polizeibeamten ein. Ferner sollten Familienangehörige und ältere Menschen entsprechend zu sensibilisiert werden! Meldungen über derartige Anrufe nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.