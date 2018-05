Von Gerhard Bühler

Aufbruchsstimmung im Gemeinderat: Bei seinem Besuch räumte Jochen Sandner, Geschäftsführer der Bundesgartenschau-Gesellschaft, der Stadt beste Chancen für die Ausrichtung der Veranstaltung im Jahr 2023 ein. Wie schon jetzt absehbar, wird die entscheidende Frage einmal mehr die Finanzierung sein, bei der dem Land Baden-Württemberg eine Schlüsselrolle zufällt.

Er sei in Mannheim im Stadtteil Rheinau geboren und habe bei vielen Besuchen den Kontakt zu seiner Heimatstadt nie ganz verloren, machte der in Potsdam lebende Chef der Buga-Gesellschaft den Gemeinderäten gleich zu Beginn seines Sachstandsberichts ein überraschendes Geständnis und hatte damit die Sympathien auf seiner Seite.

In Sachen Bewerbung für die Bundesgartenschau im Jahr 2023, die vom Gemeinderat unlängst einstimmig beschlossen worden war, verteilte Sandner höchstes Lob und Anerkennung für die Stadt. So sei die Beteiligung der Bürger, aus deren Mitte im Rahmen des Konversionsprozesses die Idee zu einer neuen Gartenschau gekommen war, vorbildlich gelaufen.

"Wir haben den Eindruck, hier wollen es alle", sieht er Mannheim als sehr guten Bewerber an. "Eine Buga ist aber nicht nur ein halbes Jahr Blümchenschau, wichtig ist die dauerhafte Nutzung danach", forderte Sandner zu langfristigem Denken auf.

Gerade die Bundesgartenschau 1975 mit Herzogenried- und Luisenpark gilt für ihn hier als vorbildlich ("Note 1"). Beide Parks sind noch immer sehr beliebt und haben einen bleibenden Wert geschaffen. Den bisherigen, im "Weißbuch Konversion" festgehaltenen Ideen und Überlegungen für eine neue Gartenschau, steht er sehr positiv gegenüber. "Der durchgehende Grünzug im nordöstlichen Stadtbereich ist eine großartige Idee", zeigte sich Sandner auch von den Vor-Ort-Terminen überzeugt.

Angedacht ist ein Grünzug, der sich vom Vogelstang-See am Stadtrand bis zu den Feldern und Kleingärten der "Au" am Neckar erstreckt. Das in der Mitte gelegene 82 Hektar große Gelände der Spinelli-Barracks soll dabei zum großen Teil renaturiert und zu einem Park mit See umgewandelt werden.

"Sie haben uns heute Mut gemacht, diesen Weg zu gehen", bedankte sich CDU-Stadtrat Konrad Schlichter. Nach möglichen "Knackpunkten" fragte SPD-Fraktionschef Ralf Eisenhauer. Diese lauern offenbar vor allem in der weiteren Verwendung und den dauerhaften Kosten für die Gartenschau-Anlagen nach Ablauf der Veranstaltung.

"Die Bauten der Buga 1975 lösen immer noch Millionenlasten für die Stadt aus", gab Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz zu bedenken. "Einen dritten bewirtschafteten Stadtpark können wir uns nicht leisten", warnte auch ML-Stadtrat Achim Weizel. "Der wichtigste Punkt für uns ist die ,blackbox' der Landesbeteiligung", verwies Grünen-Sprecherin Gabriele Thirion-Brenneisen auf die unverzichtbare, aber noch offene finanzielle Förderung durch das Land.

Zum Vergleich: Für die Buga 2011 in Koblenz war ein Gesamtbudget von 102 Millionen Euro eingeplant, wobei vom Land Rheinland-Pfalz 49 Millionen, der Stadt Koblenz 28 Millionen, der Rest über Eintritts- und Sponsorengelder kommen sollten. Am Ende wurde es - wie so oft - etwas teurer.