Rhein-Neckar. (sha/zg) Mit der Onlinebeteiligung zur Nahverkehrs- und Mobilitätsplanung des Rhein-Neckar-Kreises möchte der Kreis allen Interessierten die Möglichkeit eröffnen, sich direkt und einfach in den Prozess einzubringen sowie aus erster Hand informiert zu werden. Zum ersten Mal können sich die Einwohner des Rhein-Neckar-Kreises, die Vertreter von Verbänden, Organisationen und Unternehmen an der Fortschreibung des Nahverkehrsplans direkt beteiligen und auf der Online-Beteiligungsplattform www.mobilitaet-im-kreis.de ihre eigenen Ideen, Wünsche und Vorschläge einreichen.

Wer keine Möglichkeit hat, sich online zu beteiligen, kann seine Anregungen auch gerne schriftlich an das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Amt für Nahverkehr und Wirtschaftsförderung, richten, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt. Es werden alle Vorschläge, Anregungen und Ideen ausgewertet. Diese fließen, soweit möglich, in den weiteren Planungsprozess zur Fortschreibung des Nahverkehrsplans ein. Der Rhein-Neckar-Kreis freut sich bereits auf eine rege Beteiligung.

Mit der Fortschreibung des Nahverkehrsplans zu einem innovativen Mobilitätsplan schlage der Rhein-Neckar-Kreis gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar einen neuen Weg ein, heißt es in der Mitteilung weiter.

Neben den klassischen Inhalten eines Nahverkehrsplans sollen Angebote aufgenommen werden, die Grundlagen für einen Mobilitätsverbund bilden. Mobilität lasse sich nicht mehr in Individualverkehr und öffentlichen Personennahverkehr trennen. So gehe es beispielsweise jungen Menschen nicht mehr um den Besitz eines Autos, sondern um einen einfachen Zugang zu vernetzten Mobilitätsangeboten.

Um als Konkurrenz zum privaten Pkw erfolgreich zu sein, muss der öffentliche Personennahverkehr den aktuellen Bedürfnissen der Nutzer entsprechen und attraktive Anbindungen zu anderen Verkehrsmitteln schaffen. Neue Konzepte sollen über den reinen Nahverkehr hinaus die Verknüpfungsmöglichkeiten des Nahverkehrs mit anderen Verkehrssystemen wie mit dem Radverkehr, Fahrradverleihsystemen, Car- und Bikesharing, den Taxis, Mietwagen und Fahrgemeinschaften einbeziehen.

Zu betrachten gilt es aus Sicht des Rhein-Neckar-Kreises auch, welche innovativen Möglichkeiten sich durch die Digitalisierung für ein intelligentes Mobilitätsmanagement ergeben. Der Kreis sieht hier eine enge Verbindung zu seiner "smart county"-Initiative. Zudem rückt die Barrierefreiheit weiter in den Fokus der Fortschreibung des Nahverkehrsplans. Besondere Berücksichtigung finden hier die Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Menschen. Ziel ist ein insgesamt barrierefreier öffentlicher Personennahverkehr bis zum 1. Januar 2022.

Alle Schwerpunktthemen werden in einem umfassenden Beteiligungsprozess bearbeitet. Kürzlich trafen sich im Landratsamt die Mitglieder der Lenkungsgruppe, welche die zentrale Steuerung dieses innovativen Projekts wahrnehmen, bestehend aus je einer Vertreterin oder eines Vertreters aller im Kreistag vertretenen Fraktionen, des Kreisverbandes des Gemeindetags im Rhein-Neckar-Kreis, der Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH (VRN), der Unternehmensgesellschaft der Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH (URN) und des Kreisseniorenrats.

Info: Die Online-Beteiligungsplattform ist unter der Adresse www.mobilitaet-im-kreis.de ab sofort freigeschaltet.